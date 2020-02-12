Алана Мамаева пригрозила сопернице, желающей отбить известного футболиста

Всего несколько дней тому назад игрок клуба «Ростов» записал видеообращение к подписчикам, в котором рассказал о странной женщине, устроившей его семье настоящее преследование. Изначально на странную фанатку не обращали внимания, поскольку она просто писала разные гадости в социальных сетях, но когда женщине удалось дозвониться в номер гостиницы и пожелать Павлу и Алане Мамаевым скорейшего развода и всяческих страданий, пришлось насторожиться. Теперь к подписчикам в социальной сети обратилась уже и супруга футболиста, попросив их о помощи. Советов Алане Мамаевой по этому поводу надавали самых разных, в том числе и перечащих действующему законодательству. Сама она отметила, что подумает на высказанным, а позднее опубликовала в адрес преследовательницы довольно странную угрозу.«Не нужно пытаться разрушить чье-то счастье – можно погибнуть под его развалинами», - написала она. Поклонники оценили этот пост, отметив, что поддерживают жену Павла Мамаева в ее решимости сохранить свое счастье.