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Поклонники фильма "Паразиты" из Южной Кореи заставили Хани Ли удалить фото с вечеринки премии "Оскар"

Хани Ли, звезда фильма «Паразиты», столкнулась с критикой поклонников из Южной Кореи, которые сочли фото с празднования после вручения премии «Оскар» не подходящим под строгие нормы морали. Актриса удалила снимок и принесла извинения.

Фотография, где запечатлена Хани Ли с алкогольными напитками, возмутила её подписчиков. Снимок с празднования после вручения премии «Оскар» очень понравился англоязычным поклонникам Хани Ли, но пользователям Сети из Южной Кореи, привыкшие следовать строгим нормам морали, он пришелся не по нраву. Актрису раскритиковали и потребовали удалить «пьяное» фото.
Поклонники фильма "Паразиты" из Южной Кореи заставили Хани Ли удалить фото с вечеринки премии "Оскар"

Звезда фильма «Паразиты» предпочла не объясняться с фанатами, а поторопилась убрать оскандалившуюся публикацию и извиниться перед теми, кто счёл её неправильной. Она опубликовала новый пост, отметив, что хотела поделиться некоторыми моментами празднования успеха, но теперь приносит свои извинения. «Просто хотелось поделиться своим хорошим настроениям с вами», - заявила актриса. Стоит отметить, что картина «Паразиты» победила в 4 номинациях «Оскара» из 6. Кроме того, фильм попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:05

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