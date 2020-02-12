«Публичный человек должен быть примером»: Сергей Стиллавин прокомментировал нарушение правил Боярским
Известный российский актер Михаил Боярский снова угодил в неприятную историю с неправильной парковкой в центре города. Очевидцы рассказали в социальных сетях о том, что артист заехал на своем авто на тротуар. Произошедшее прокомментировал телеведущий Сергей Стиллавин.
По словам Стиллавина, он неоднократно становился свидетелем того, как всенародные любимцы пренебрегают правилами дорожного движения и позволяют себе некрасивое поведение. «Я лично нарушений Боярского не видел, но уверен, что актер, это не та профессия, которую можно было бы считать индульгенцией на нарушение правил или законов. Мне кажется, публичный человек должен быть примером для окружающих. Не понимаю, зачем вообще палиться на таких мелких проступках и выглядеть человеком, решившим бросить вызов закону», - подчеркнул Сергей Стиллавин.
Ведущий также отметил, что сам не позволяет себе нарушать правила и не видит ничего ужасного в том, чтобы немного пройтись пешком от места разрешенной парковки, передает издание Nation News.
По словам Стиллавина, он неоднократно становился свидетелем того, как всенародные любимцы пренебрегают правилами дорожного движения и позволяют себе некрасивое поведение. «Я лично нарушений Боярского не видел, но уверен, что актер, это не та профессия, которую можно было бы считать индульгенцией на нарушение правил или законов. Мне кажется, публичный человек должен быть примером для окружающих. Не понимаю, зачем вообще палиться на таких мелких проступках и выглядеть человеком, решившим бросить вызов закону», - подчеркнул Сергей Стиллавин.
Ведущий также отметил, что сам не позволяет себе нарушать правила и не видит ничего ужасного в том, чтобы немного пройтись пешком от места разрешенной парковки, передает издание Nation News.