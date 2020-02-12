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Россияне вошли в топ-15 по затраченному в интернете времени

Компания We Are Social представила информацию о длительности пользования интернетом жителей России и других стран мира в 2019 году. Россияне вошли в топ-15 по затраченному в интернете времени, где в среднем проводят 7 часов 17 минут ежедневно.

По данным аналитической компании, у 76% россиян есть доступ к интернету. Это 109,6 миллионов пользователей, 85% из которых прибегают к интернету каждый день. Среди всех обладателей доступа 92,2 миллиона посещают Сеть, используя мобильные устройства. Среди всех подключенных ко «всемирной паутине» нет таких пользователей, которые бы посещали Сеть реже раза в месяц. Эксперты связывают высокую активность пользователей с увеличением скорости интернета. Также аналитики опубликовали статистику пользования социальными сетями, согласно которой россияне в среднем проводят там 2 часа 26 минут ежедневно. Этот показатель на две минуты превышает средний по миру. По данным аналитиков, каждый пользователь имеет около 7 аккаунтов, в том числе и неактивных. Среди пользователей Facebook, Instagram и Snapchat большее количество женщин, а Twitter пользуется на 40% больше мужчин. Согласно статистике, наибольшей популярностью пользуются YouTube и «ВКонтакте». Кроме них наиболее используются WhatsApp, «Одноклассники», Viber, Instagram, Facebook.

Кроме того, любимым занятием пользователей Сети являются игры. В них играют 4 из 5 пользователей интернета.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 23:00

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