Мария Аронова назвала причину расставания с первым мужем Владиславом Гандрабурой
Российская актриса театра и кино Мария Аронова рассказала в своем интервью, почему она рассталась с первым мужем Владиславом Гандрабурой. По ее словам, бывший супруг «не встретил своевременно своего гуру» и был «крайне непостоянным».
Народная артистка Российской Федерации всего дважды состояла в серьёзных отношения. Однако ее первый брак с покойным Владиславом Гандрабурой существовал не долго. Мария Аронова поделилась, что ее бывший супруг был очень талантливым актером и режиссером, но его «трагедия заключалась в том, что он не встретил своевременно своего гуру». Она добавила: «он был непостоянным и ветреным» и вскоре оставил жену с маленьким сыном, который был назван Владиславом в честь отца.
Через несколько лет Мария Аронова познакомилась в академическом театре имени Евгения Вахтангова с будущим мужем Евгением Фоминым. Он тоже работал в театре, но не на сцене, а в руководящем отделе транспортного цеха. Пара более 20 лет счастливо живет вместе, но лишь недавно зарегистрировала свой брак, о чем актриса рассказала в одном из интервью.
Мария Аронова благодарит своего нынешнего мужа, который помог в воспитании ее сына и научил его быть ответственным за свои поступки перед другими. Для актрисы это было крайне важно, поскольку она долгое время переживала, чтобы поступок ее первого супруга не отразился на состоянии ребенка.
Народная артистка Российской Федерации всего дважды состояла в серьёзных отношения. Однако ее первый брак с покойным Владиславом Гандрабурой существовал не долго. Мария Аронова поделилась, что ее бывший супруг был очень талантливым актером и режиссером, но его «трагедия заключалась в том, что он не встретил своевременно своего гуру». Она добавила: «он был непостоянным и ветреным» и вскоре оставил жену с маленьким сыном, который был назван Владиславом в честь отца.
Через несколько лет Мария Аронова познакомилась в академическом театре имени Евгения Вахтангова с будущим мужем Евгением Фоминым. Он тоже работал в театре, но не на сцене, а в руководящем отделе транспортного цеха. Пара более 20 лет счастливо живет вместе, но лишь недавно зарегистрировала свой брак, о чем актриса рассказала в одном из интервью.
Мария Аронова благодарит своего нынешнего мужа, который помог в воспитании ее сына и научил его быть ответственным за свои поступки перед другими. Для актрисы это было крайне важно, поскольку она долгое время переживала, чтобы поступок ее первого супруга не отразился на состоянии ребенка.