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Мария Аронова назвала причину расставания с первым мужем Владиславом Гандрабурой

Российская актриса театра и кино Мария Аронова рассказала в своем интервью, почему она рассталась с первым мужем Владиславом Гандрабурой. По ее словам, бывший супруг «не встретил своевременно своего гуру» и был «крайне непостоянным».
Мария Аронова назвала причину расставания с первым мужем Владиславом Гандрабурой

Народная артистка Российской Федерации всего дважды состояла в серьёзных отношения. Однако ее первый брак с покойным Владиславом Гандрабурой существовал не долго. Мария Аронова поделилась, что ее бывший супруг был очень талантливым актером и режиссером, но его «трагедия заключалась в том, что он не встретил своевременно своего гуру». Она добавила: «он был непостоянным и ветреным» и вскоре оставил жену с маленьким сыном, который был назван Владиславом в честь отца.

Через несколько лет Мария Аронова познакомилась в академическом театре имени Евгения Вахтангова с будущим мужем Евгением Фоминым. Он тоже работал в театре, но не на сцене, а в руководящем отделе транспортного цеха. Пара более 20 лет счастливо живет вместе, но лишь недавно зарегистрировала свой брак, о чем актриса рассказала в одном из интервью.

Мария Аронова благодарит своего нынешнего мужа, который помог в воспитании ее сына и научил его быть ответственным за свои поступки перед другими. Для актрисы это было крайне важно, поскольку она долгое время переживала, чтобы поступок ее первого супруга не отразился на состоянии ребенка.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:43

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