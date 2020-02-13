АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети перечислили древнейшие археологические находки за всю…
EUR 68.78 USD 63.05
Курс валют на 13.02.2020

Юлия Высоцкая представила свою новую коллекцию обуви и аксессуаров

Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram рассказала о презентации своей новой коллекции обуви и аксессуаров. Актриса пришла на мероприятие в компании мужа Андрея Кончаловского, сына Петра и старшего сына режиссёра Егора Кончаловского.

Для выхода в свет Юлия Высоцкая предпочла трендовый монохромный наряд в стиле total white look. Она выбрала шелковое платье-сорочку, а дополнила жакетом-оверсайз и замшевыми ботильонами на устойчивом каблуке. Волосы актриса решила оставить распущенными, уложив их в аккуратную причёску. Образ завершили алая сумка-клатч, серьги и ожерелье из одного гарнитура. Стоит отметить, в одном из недавних интервью Юлия Высоцкая заявила, что боится стареть. Она сообщила, что в этом плане европейские женщины вызывают в ней чувство зависти. Они, несмотря на возрастные изменения кожи, всё так же привлекают противоположный пол.

Во время эфира программы «Вечерний Ургант» режиссер фильма «Грех» Андрей Кончаловский рассказал об эпизоде, не предполагающем слов, в котором сыграла его супруга. Сценарист сообщил, он был придуман случайно, когда Юлия Высоцкая приехала к нему на киноэкспедицию. Кончаловский поговорил с женой и принял решение снять ее в кинокартине, заявив, что возлюбленная регулярно должна появляться в кадре.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы лучшие смартфоны с большим экраном в 2020…
Юлия Высоцкая представила свою новую коллекцию обуви и…
Геймеры помогут ученым в обучении ИИ управлению роем…
Вера Брежнева: «Муж балует меня грузинскими…
Эксперт призвал россиян самостоятельно оценивать безопасность…
Кристина Асмус восхитила поклонников белоснежным…
Ученые: Вейпинг сравнялся с сигаретами по уровню вреда для ДНК и повышения риска…
Актриса Кейт Бекинсейл станцевала на камеру вместе с…
Россияне вошли в топ-15 по затраченному в интернете…
Селена Гомес изменила внешность, примеряв ретро-образ…
Раскрыты снимки и параметры нового Volkswagen Tayron…
Майя Купина: «Дмитренко оскорбили нашу…
Из-за образования Огненного кольца в Тихом океане седьмой континент Зеландия ушел под…
Владимир Сычев показал редкое фото с 80-летней Галиной…
Дружба за деньги: Анастасии Волочковой предложили 35 миллионов за прогулку с шейхом на…
Ученые установили более низкий риск развития деменции у мужчин высокого…
«С днем рождения, Би»: бывший муж Дженнифер Энистон Джастин Теру раскрыл поклонникам ее…
Samsung представила новый фотосенсор с разрешением 108…
«Всего шесть дней в месяц»: Роман Маякин пожаловался, что редко видит единственного…
Иосиф Оганесян и Алексей Купин встали на защиту Татьяны Владимировны…
Елена Малышева показала танец со шприцами под кавер на песню «Невеста» группы «Мумий…
Участница «Дом-2» Анна Левченко шантажирует Валерия Блюменкранца…
Леван Горозия проиграл суд о взыскании 147 млн рублей с Тимати и Black…
Появились подробности о презентации Honor…
Игорь Николаев показал необычную фотографию своей…
В Антарктиде образовался новый гигантский…
Звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова вышла на дорогу в одном бюстгальтере и рваных…
NASA ищет новое поколение астронавтов для высадки на Марс и…
Просмотреть все новости