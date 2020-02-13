Юлия Высоцкая представила свою новую коллекцию обуви и аксессуаров

Для выхода в свет Юлия Высоцкая предпочла трендовый монохромный наряд в стиле total white look. Она выбрала шелковое платье-сорочку, а дополнила жакетом-оверсайз и замшевыми ботильонами на устойчивом каблуке. Волосы актриса решила оставить распущенными, уложив их в аккуратную причёску. Образ завершили алая сумка-клатч, серьги и ожерелье из одного гарнитура. Стоит отметить, в одном из недавних интервью Юлия Высоцкая заявила, что боится стареть. Она сообщила, что в этом плане европейские женщины вызывают в ней чувство зависти. Они, несмотря на возрастные изменения кожи, всё так же привлекают противоположный пол.Во время эфира программы «Вечерний Ургант» режиссер фильма «Грех» Андрей Кончаловский рассказал об эпизоде, не предполагающем слов, в котором сыграла его супруга. Сценарист сообщил, он был придуман случайно, когда Юлия Высоцкая приехала к нему на киноэкспедицию. Кончаловский поговорил с женой и принял решение снять ее в кинокартине, заявив, что возлюбленная регулярно должна появляться в кадре.