Сын Сенчуковой и Рыбина покорил поклонников своей красотой

Василий Рыбин является студентом четвертого курса Московского государственного института культуры и планирует заниматься актерским мастерством. Помимо этого, он играет в музыкальной группе и подрабатывает моделью. Из-за эффектной внешности комментаторы часто проводят параллель между Василием и Иисусом.Сын звёздной пары действительно обладает привлекательностью. У него ухоженные длинные волосы и своеобразный овал лица, который подчеркивает его мужественность. Также наследник артистов поддерживает себя в хорошей физической форме, что заметно по накаченному торсу, расписанному татуировками. Он носит усы с бородой, добавляющие не только брутальности, но и возраста.Василий Рыбин уже много лет состоит в отношениях с девушкой Дарьей, пара уже подумывает о браке, хотя родители советуют им не торопиться.