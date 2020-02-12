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Сын Сенчуковой и Рыбина покорил поклонников своей красотой

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поздравили своего сына Василия с днем рождения на странице в Instagram. Кроме словесных пожеланий, певица опубликовала фотографию наследника, на которой он с распущенными волосами позирует перед зимним солнцем.
Сын Сенчуковой и Рыбина покорил поклонников своей красотой

Василий Рыбин является студентом четвертого курса Московского государственного института культуры и планирует заниматься актерским мастерством. Помимо этого, он играет в музыкальной группе и подрабатывает моделью. Из-за эффектной внешности комментаторы часто проводят параллель между Василием и Иисусом.

Сын звёздной пары действительно обладает привлекательностью. У него ухоженные длинные волосы и своеобразный овал лица, который подчеркивает его мужественность. Также наследник артистов поддерживает себя в хорошей физической форме, что заметно по накаченному торсу, расписанному татуировками. Он носит усы с бородой, добавляющие не только брутальности, но и возраста.

Василий Рыбин уже много лет состоит в отношениях с девушкой Дарьей, пара уже подумывает о браке, хотя родители советуют им не торопиться.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 18:00

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