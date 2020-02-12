Кортни Кокс-Акретт оригинально поздравила Дженнифер Энистон с днем рождения

Актриса и режиссер, больше известная по роли Моники Геллер в сериале «Друзья», продолжает дружить с 51-летней Дженнифер Энистон, которая сыграла в том же сериале Рейчел. Лучшая подруга не только в сериале, но и в жизни стала крестной матерью дочери Кортни Кокс-Аркетт Коко Райли. Как известно, на протяжении 10 лет актриса перенесла 8 выкидышей, после чего ей пришлось пережить развод. По словам звезды, «Рейчел» была главной ее поддержкой.В честь дня рождения Дженнифер Энистон Кортни Кокс опубликовала необычную фотографию, на которой она надела парик и очки такие же как у именинницы. Актриса подписала снимок, словами: «неважно как ты стараешься, настоящая Дженнифер Энистон – одна», в заключение заверив подругу в любви. Оригинальный кадр за 17 часов с момента появления в Сети уже собрал почти 2,5 миллиона «лайков» и более 17 тысяч комментариев.