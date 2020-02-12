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Кортни Кокс-Акретт оригинально поздравила Дженнифер Энистон с днем рождения

Американская актриса Кортни Кокс-Аркетт поздравила свою коллегу и подругу Дженнифер Энистон с днем рождения оригинальной записью в социальной сети. Звезда опубликовала совместное фото в личном блоге Instagram, на котором они позируют в одинаковых образах.
Кортни Кокс-Акретт оригинально поздравила Дженнифер Энистон с днем рождения

Актриса и режиссер, больше известная по роли Моники Геллер в сериале «Друзья», продолжает дружить с 51-летней Дженнифер Энистон, которая сыграла в том же сериале Рейчел. Лучшая подруга не только в сериале, но и в жизни стала крестной матерью дочери Кортни Кокс-Аркетт Коко Райли. Как известно, на протяжении 10 лет актриса перенесла 8 выкидышей, после чего ей пришлось пережить развод. По словам звезды, «Рейчел» была главной ее поддержкой.

В честь дня рождения Дженнифер Энистон Кортни Кокс опубликовала необычную фотографию, на которой она надела парик и очки такие же как у именинницы. Актриса подписала снимок, словами: «неважно как ты стараешься, настоящая Дженнифер Энистон – одна», в заключение заверив подругу в любви. Оригинальный кадр за 17 часов с момента появления в Сети уже собрал почти 2,5 миллиона «лайков» и более 17 тысяч комментариев.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:34

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