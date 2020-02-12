Елена Ханга встретилась в США с дочерью Мухаммеда Али
Известная российская телеведущая Елена Ханга опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новые снимки. На представленных кадрах телезвезда позирует в компании двух темнокожих девушек, причем, снимки сделаны с разницей в три десятка лет. Как оказалось, на обоих фото запечатлена дочь легендарного боксера Мухаммеда Али Мэрьем.
Опубликовав эти снимки, Ханга рассказала подписчикам довольно интересную историю из далекого прошлого. Как оказалось, чуть более трех десятков лет тому назад, когда знаменитость училась в МГУ на факультете журналистики, она сильно увлекалась теннисом. Однажды на корте университета она познакомилась с темнокожей англичанкой Энн Симмонс. Позднее в тот же день, прогуливаясь с новой знакомой по улицам российской столицы, они повстречали еще одну темнокожую студентку, именно ей и оказалась Мэрьем – дочь прославленного боксера из США. «Мы так хорошо повеселились втроем. Одна из нас американка, вторая – англичанка и я – русская. Этот день стал для меня необычным, поскольку он был наполнен столь чудесными совпадениями».
И вот спустя более 30 лет Елене Ханге удалось встретиться с обеими давними подругами в Лос-Анджелесе. Впрочем, раскрывать детали новой встречи в США телеведущая не стала, пообещав поклонникам подробно рассказать о ней позднее.
Опубликовав эти снимки, Ханга рассказала подписчикам довольно интересную историю из далекого прошлого. Как оказалось, чуть более трех десятков лет тому назад, когда знаменитость училась в МГУ на факультете журналистики, она сильно увлекалась теннисом. Однажды на корте университета она познакомилась с темнокожей англичанкой Энн Симмонс. Позднее в тот же день, прогуливаясь с новой знакомой по улицам российской столицы, они повстречали еще одну темнокожую студентку, именно ей и оказалась Мэрьем – дочь прославленного боксера из США. «Мы так хорошо повеселились втроем. Одна из нас американка, вторая – англичанка и я – русская. Этот день стал для меня необычным, поскольку он был наполнен столь чудесными совпадениями».
И вот спустя более 30 лет Елене Ханге удалось встретиться с обеими давними подругами в Лос-Анджелесе. Впрочем, раскрывать детали новой встречи в США телеведущая не стала, пообещав поклонникам подробно рассказать о ней позднее.