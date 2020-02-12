Елена Ханга встретилась в США с дочерью Мухаммеда Али

Опубликовав эти снимки, Ханга рассказала подписчикам довольно интересную историю из далекого прошлого. Как оказалось, чуть более трех десятков лет тому назад, когда знаменитость училась в МГУ на факультете журналистики, она сильно увлекалась теннисом. Однажды на корте университета она познакомилась с темнокожей англичанкой Энн Симмонс. Позднее в тот же день, прогуливаясь с новой знакомой по улицам российской столицы, они повстречали еще одну темнокожую студентку, именно ей и оказалась Мэрьем – дочь прославленного боксера из США. «Мы так хорошо повеселились втроем. Одна из нас американка, вторая – англичанка и я – русская. Этот день стал для меня необычным, поскольку он был наполнен столь чудесными совпадениями».И вот спустя более 30 лет Елене Ханге удалось встретиться с обеими давними подругами в Лос-Анджелесе. Впрочем, раскрывать детали новой встречи в США телеведущая не стала, пообещав поклонникам подробно рассказать о ней позднее.