Светлана Лобода появилась на обложке мартовского номера журнала Glamour

Светлана Лобода опубликовала фотографию обложки журнала Glamour, на которой запечатлена она. На кадре певица сфотографирована в облегающих спортивных шортах и топе. Ее образ дополняли белоснежная шуба, черные массивные ботинки с металлическими вставками, перстни, колье, укладка и броский макияж. Исполнительница стоит прислонив одну руку к виску и смотрит прямо в камеру. В комментарии знаменитость рассказала поклонникам, что ее фотография появилась на обложке мартовского номера журнала Glamour, который уже поступил в продажу.Также Светлана Лобода написала: "Время скинуть шубы. Малышка LO идёт к вам" и поблагодарила всех, кто принимал участие в создании ее образа. Подписчики отметили стройную фигуру исполнительницы и оставили множество комплиментов. Меньше чем за 30 минут публикация исполнительницы в социальной сети Instagram набрала более 11 000 отметок "Мне нравится".