«Лучше чем Мэрилин Монро»: Татьяна Буланова снялась для фотосессии в стиле «кино 60-х»

Известная исполнительница продолжает активную деятельность в музыкальной сфере уже более 20 лет. Как известно, хиты Татьяны Булановой были сопровождением нового сериала «Никогда не говори никогда», который был показан мае 2019 года на телеканале «Россия-1». А в январе певица удивила поклонников новым клипом, снятым совместно с эстонской группой «ПараТайн».На днях Татьяна Буланова «взорвала» социальную сеть Instagram портретным снимком в стиле ретро. Подписчики не скупились на комментарии и писали, что исполнительница «невероятно похожа на актрису из черно-белого голливудского кино». Некоторые отметили ее сходство с Марлен Дитрих, а другие дополнили, что российская певица «лучше чем Мэрилин Монро».В опубликованной записи звезда упомянула, что снимок «не обработан в фотошопе» и «построен на естественном свете». Поклонники продолжают оставлять восторженные отклики под портретом 50-летней Татьяны Булановой.