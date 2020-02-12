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«Лучше чем Мэрилин Монро»: Татьяна Буланова снялась для фотосессии в стиле «кино 60-х»

Российская певица Татьяна Буланова опубликовала в личном блоге Instagram черно-белую портретную фотографию с недавней съемки. В записи она отметила автора работы Дмитрия Каманина, который профессионально снимает в стиле «кино 60-х» годов.

Известная исполнительница продолжает активную деятельность в музыкальной сфере уже более 20 лет. Как известно, хиты Татьяны Булановой были сопровождением нового сериала «Никогда не говори никогда», который был показан мае 2019 года на телеканале «Россия-1». А в январе певица удивила поклонников новым клипом, снятым совместно с эстонской группой «ПараТайн».

На днях Татьяна Буланова «взорвала» социальную сеть Instagram портретным снимком в стиле ретро. Подписчики не скупились на комментарии и писали, что исполнительница «невероятно похожа на актрису из черно-белого голливудского кино». Некоторые отметили ее сходство с Марлен Дитрих, а другие дополнили, что российская певица «лучше чем Мэрилин Монро».

В опубликованной записи звезда упомянула, что снимок «не обработан в фотошопе» и «построен на естественном свете». Поклонники продолжают оставлять восторженные отклики под портретом 50-летней Татьяны Булановой.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:55

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