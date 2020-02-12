"Я его в жизни не видела и не слышала": Дана Борисова рассказала о своем тайном поклоннике

Дана Борисова разместила селфи, сделанное в ванной комнате. В комментарии она рассказала, что в последние время СМИ пишут о том, что видели рядом с ней импозантного мужчину средних лет. Телеведущая отметила, что такой вариант исключён, поскольку она сама его в жизни не видела и не слышала. У нее лишь есть небольшая информация, что тайного поклонника зовут Владимир. По понедельникам курьер привозит от него букет из 100 роз. Дана Борисова похвасталась, что наконец-то стала обладаем iPhone. Приобрела она гаджет сама, на деньги, присланные ей на карту, привязанную к номеру.Дана Борисова ни разу не разговаривала с тайным поклонником, она лишь пару раз в день переписывается с ним. В конце телеведущая поинтересовалась у фанатов, как они думают, объявится ли этот Владимир. Подписчики разошлись во мнениях. Некоторые уверены, что мужчина женат, поэтому не раскраивает своей личности. Другие решили, что он скоро появится, и Дана Борисова наконец-то обретет женское счастье.