«Лицо скоро треснет»: Машу Распутину раскритиковали из-за увлечения пластикой

Артистка и сама никогда не скрывала, что пользуется услугами пластических хирургов. Недавно она опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новые фотографии, на которых поклонники не узнали прежнюю Машу Распутину. Многие отметили, что во всем следует знать меру, и если не остановиться вовремя, эффект омоложения может обернуться вспять. «Остановитесь. Лицо скоро треснет», - пишут комментаторы под новыми публикациями исполнительницы.Примечательно, что это уже не первый случай критики в адрес Распутиной из-за увлечения пластикой. К примеру, прошлым летом певица показала фанатам «новый нос», что также вызвало шквал негативных комментариев, в которых артистку сравнивали с Майклом Джексоном.Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все из поклонников певицы настроены негативно к ее стремлению быть моложе. Некоторые откровенно рады тому, что любимая артистка старается держать себя в форме, пусть и таким способом.