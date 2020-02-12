АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети перечислили древнейшие археологические находки за всю…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

«Лицо скоро треснет»: Машу Распутину раскритиковали из-за увлечения пластикой

Известная российская певица Маша Распутина в свои 55 лет не прекращает попыток вернуть молодость. Ради подтянутой и гладкой кожи звезда нередко решается обратиться за услугами к пластическим хирургов. Однако в этом случае поклонники уже просят Распутину остановиться.
«Лицо скоро треснет»: Машу Распутину раскритиковали из-за увлечения пластикой

Артистка и сама никогда не скрывала, что пользуется услугами пластических хирургов. Недавно она опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новые фотографии, на которых поклонники не узнали прежнюю Машу Распутину. Многие отметили, что во всем следует знать меру, и если не остановиться вовремя, эффект омоложения может обернуться вспять. «Остановитесь. Лицо скоро треснет», - пишут комментаторы под новыми публикациями исполнительницы.

Примечательно, что это уже не первый случай критики в адрес Распутиной из-за увлечения пластикой. К примеру, прошлым летом певица показала фанатам «новый нос», что также вызвало шквал негативных комментариев, в которых артистку сравнивали с Майклом Джексоном.

Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все из поклонников певицы настроены негативно к ее стремлению быть моложе. Некоторые откровенно рады тому, что любимая артистка старается держать себя в форме, пусть и таким способом.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кортни Кокс-Акретт оригинально поздравила Дженнифер Энистон с днем…
Ученые: Вирус ящура поможет в лечении рака поджелудочной…
Елена Ханга встретилась в США с дочерью Мухаммеда…
Медики рассказали, как распознать депрессию по физическим…
В РФ в январе продажи Volvo выросли на…
Оксана Самойлова с мужем придумала имя будущему ребенку, но им «пришлось…
В Сети перечислили древнейшие археологические находки за всю…
«Лучше чем Мэрилин Монро»: Татьяна Буланова снялась для фотосессии в стиле «кино…
В Великобритании из-за шторма на берег выкинуло огромную тушу неизвестного…
Надежда Михалкова рассказала о перспективах дочери Нины в занятии фигурным…
Физики из МГУ обнаружили предсказывающие цунами…
В Японии хотят разработать систему РЭБ для самоподрыва ракет…
Вера Брежнева заявила, что они с Константином Меладзе «смеются» над слухами об их…
Канадец сделал из Tesla Model 3…
Ученые: Макияж во время беременности повышает риск ожирения у…
«Лицо скоро треснет»: Машу Распутину раскритиковали из-за увлечения…
Назван ТОП-10 самых дорогих мобильных телефонов в…
Медики перечислили 10 способов, помогающих обмануть…
Светлана Лобода появилась на обложке мартовского номера журнала…
Участник «Дом-2» Дима Тузов угрожает парню Алёны…
Сергей Бурунов появился на премьере фильма "Лед-2" с неизвестной…
Activision Blizzard удалила свои игры из облачного сервиса GeForce…
В Бразилии палеонтологи нашли останки древних крыс размером с…
"Я его в жизни не видела и не слышала": Дана Борисова рассказала о своем тайном…
Пенсионный фонд России подал в суд на Елену…
Врачи: Вакцина против опоясывающего лишая также может снизить риск…
В костях ископаемого динозавра нашли «человеческую»…
Владимир Пресняков-младший поделился архивной фотографией с мамой Еленой…
Просмотреть все новости