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Оксана Самойлова с мужем придумала имя будущему ребенку, но им «пришлось помучиться»

Беременная фотомодель Оксана Самойлова сообщила подписчикам социальной сети, что они с мужем Джиганом придумали имя будущему ребенку. Блогер опубликовала свое заявление в stories личного блога Instagram как ответ на вопрос анонимного пользователя.

Многодетная мама и жена российского рэп-исполнителя Джигана сейчас находится в Майями с мужем и детьми. Оксана Самойлова уже на 38-й неделе беременности и все семья волнительно ожидает появление на свет четвертого ребенка. Поскольку у звездной пары уже есть три дочери: Ариела, Лея и Майя, поклонники предполагают, что «на этот раз точно будет сын».

Оксана Самойлова регулярно пользуется социальными сетями и активно общается с аудиторией своего блога. Недавно она предложила подписчикам Сети задать ей вопросы, но попросила: «чур не спрашивать когда я рожу». Модель публично отвечала на все запросы в stories Instagram. Некоторые фолловеры спросили, что решила блогер на счет имени будущего малыша. Многодетная мама ответила, что они с мужем уже давно придумали имя, но «пришлось помучиться». Свой выбор она предпочла оставить в секрете.

Также Оксана Самойлова раскрыла историю имен своих дочерей. По ее словам, Ариелу было назвать легче всего, с Леей было труднее, младшая Майя, должна была появиться на свет в мае, «а родилась в апреле», но, как дополнила модель, называть ребенка «Апреля» они не стали.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:08

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