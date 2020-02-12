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Надежда Михалкова рассказала о перспективах дочери Нины в занятии фигурным катанием

Надежда Михалкова рассказала о том, что ее восьмилетняя дочь Нина отлично катается на коньках. По словам актрисы, у девочки есть хорошие перспективы добиться успехов в этом виде спорта.
Надежда Михалкова рассказала о перспективах дочери Нины в занятии фигурным катанием

В то же время Надежда Михалкова не станет делать из своей наследницы победительницу олимпиад. Знаменитость отметила, что Нина не тот человек, который сможет ради цели «простаивать у станка по 20 часов». Фигурным катанием дочь, которая появилась в браке с экс-супругом Резо Гигинеишвили, занимается в свое удовольствие. Недавно Надежда Михалкова снялась в фильме «Лед-2». По словам звезды, вторая часть очень отличается от первой. Актриса подчеркнула, это «другое кино», но оно не разочарует поклонников. Младшая дочь Михалкова отметила, что картина «Лед-2» представляет собой самостоятельную работу, а не сиквел.

Гости, которые присутствовали на премьере фильма «Вторжение», отметили, что Надежда Михалкова стала стройнее и похорошела. На мероприятии она столкнулась с бывшим мужем и его третьей женой. Режиссер Резо Гигинеишвили был в сопровождении Надежды Оболенцевой, а дочь Никиты Михалкова пришла на кинособытие в одиночестве.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:50

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