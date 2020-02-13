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Актриса Кейт Бекинсейл станцевала на камеру вместе с котом

В микроблоге Instagram Кейт Бекинсейл показала поклонникам, как нужно правильно зажигать в парном танце. Партнером голливудской актрисы стал домашний питомец – кот сидел на плече у своей хозяйки.
Актриса Кейт Бекинсейл станцевала на камеру вместе с котом

Звезда телеэкранов соблазнительно двигалась в такт музыке. Кейт Бекинсейл написала, что нужно выбирать правильного партнера для танцев, у которого будут равные способности. Фолловеры бурно отреагировали на сексуальные движения звезды. Многие поклонники задались вопросом, почему такая красивая и талантливая артистка одинока. Комментаторы написали, что нужно искать свою вторую половинку, а не танцевать с котом.

Прошлой осенью Кейт Бекинсейл развелась со своим супругом Леном Уайзманом, с которым была вместе на протяжении 10 лет. Недавно папарацци сняли 45-летнюю актрису в компании 29-летнего рэпера, но он опровергла слухи о романе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 00:00

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