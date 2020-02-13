Актриса Кейт Бекинсейл станцевала на камеру вместе с котом

Звезда телеэкранов соблазнительно двигалась в такт музыке. Кейт Бекинсейл написала, что нужно выбирать правильного партнера для танцев, у которого будут равные способности. Фолловеры бурно отреагировали на сексуальные движения звезды. Многие поклонники задались вопросом, почему такая красивая и талантливая артистка одинока. Комментаторы написали, что нужно искать свою вторую половинку, а не танцевать с котом.Прошлой осенью Кейт Бекинсейл развелась со своим супругом Леном Уайзманом, с которым была вместе на протяжении 10 лет. Недавно папарацци сняли 45-летнюю актрису в компании 29-летнего рэпера, но он опровергла слухи о романе.