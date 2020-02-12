Евгений Петросян: "На всех, кто создаёт про меня фейки, я натравляю Бабу-Ягу"

Несколько дней назад у Евгения Петросяна начались гастроли в Белоруссии. При этом народный артист не забывает о своих преданных поклонниках и регулярно публикует снимки в социальных сетях. Сегодня юморист показал фотографию из Минска. На кадре знаменитость сфотографирован в полосатой рубашке, темно-синем жилете и клетчатом пиджаке. Его образ дополнили очки для зрения. Евгений Петросян корчит гримасу, наклонившись возле бронзовой статуи Бабы-Яги.В комментарии в Instagram-аккаунте юморист пригрозил всем, кто создаёт про него фейки, "натравить на них Бабу Ягу". Подписчики пришли в восторг от публикации. Они пожелали Евгению Петросяну хорошо отдохнуть и с "блеском" провести гастроли. Многие поблагодарили знаменитость за шутливое фото, которое подняло им настроение. Публикация уже набрала множество лайков.