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Кристина Асмус восхитила поклонников белоснежным образом

Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена в белоснежном наряде. Восхищённые поклонники подметили, что она излучает стиль и элегантность.

Кристина Асмус предстала перед подписчиками за столиком в ресторане, который, судя по геолокации, находится в курортном отеле LUX* North Male Atoll. Для выхода в свет актриса предпочла выбрать белоснежное платье-пиджак и дополнила его обувью в тон основному наряду. Согласно утверждениям звезды фильма «Текст», она 4 дня назад вернулась из отдыха в Москву, а фотография была сделана во время отпуска на Мальдивах. В подписи актриса отметила, что разгрузка от Instagram произошла сама по себе. У неё даже не было времени просматривать ленту новостей в социальной сети.

Подписчики артистки отметили, что Асмус имеет замечательный вид. Они считают, этот наряд добавил ей "элегантности" и "стиля". Также поклонники обратили внимание ноги актрисы, подметив их "неимоверную длину". И всё же некоторые подписчики остались недовольны внешним видом знаменитости. Так, к примеру, некоторые фолловеры порекомендовали Асмус заняться своим питанием с целью набрать вес.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 02:00

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