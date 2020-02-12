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Вера Брежнева заявила, что они с Константином Меладзе «смеются» над слухами об их разводе

Украинская поп-исполнительница Вера Брежнева рассказала в интервью о том, как они с мужем Константином Меладзе относятся к слухам об их разводе. По словам певицы, некоторые «истории» настолько абсурдны, что им с супругом «остается только смеяться».
Вера Брежнева заявила, что они с Константином Меладзе «смеются» над слухами об их разводе

Актриса и бывшая участница музыкальной группы «ВИА Гра» тайно вышла замуж за композитора Константина Меладзе в октябре 2015 года. После того, как публике стало известно об официальной регистрации отношений звезд, в Интернете начали появляться слухи о конфликтах и изменах супругов. Вера Брежнева признается, что за последние пять лет они с мужем устали опровергать клевету и на многие заявления в СМИ перестали реагировать.

Певица рассказала, как однажды супруг прислал ей «скриншот статьи» об их разводе и добавила, что абсурд таких новостных заметок вызывает только смех. По словам Веры Брежневой, они с мужем не зацикливаются на количестве и содержании слухов и предпочитают «не портить себе настроение». Звезда отмечает, что единственное мнение, которое ей важно, это мнение Константина Меладзе. Потому по всем волнующим вопросам она всегда обращается только к нему.

Вера Брежнева заверяет, что они с мужем живут в абсолютной гармонии и никаких «громких конфликтов», а тем более развода не было и «не должно быть». Как известно, певица воспитывает старшую дочь Соню от бывшего гражданского супруга Виталия Войченко и младшую Сару, отец которой Михаил Киперман.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:34

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