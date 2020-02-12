Селена Гомес изменила внешность, примеряв ретро-образ 90-х

Ранее экс-звезда канала «Дисней» укоротила челку, а теперь прибегла к более радикальным бьюти-преображениям. Свой ретро-образ знаменитость дополнила золотыми тенями, стрелками и помадой морковного цвета. Также Селена Гомес добавила украшения в виде крупных сверкающих сережек. Фолловеры отметили, что такая смена имиджа к лицу певице. По словам подписчиков, она стала «более живой» и звезде очень хорошо с такой длиной волос.Селена Гомес старается вернуться к привычной жизни и все чаще выходит в свет. За последние годы у нее было много проблем со здоровьем - депрессия, борьба с волчанкой и пересадка почки. Кроме этого, знаменитость попала в больницу с нервным срывом после расставания с певцом Джастином Бибером. На данный момент сердце актрисы свободно. По словам ее бывшего парня Найла Хорана, они не вместе. Ранее появлялись слухи о том, что пара воссоединилась.