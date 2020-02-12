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Сергей Бурунов появился на премьере фильма "Лед-2" с неизвестной брюнеткой

Несколько дней назад состоялась премьера фильма под названием "Лед-2". На данном мероприятии звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Сергей Бурунов появился с неизвестной брюнеткой.
Сергей Бурунов появился на премьере фильма "Лед-2" с неизвестной брюнеткой

Сергей Бурунов предпочитает скрывать от публики подробности свой личной жизни. Но на кинопремьере актер был замечен с неизвестной брюнеткой. Молодая спутница звезды "Полицейского с Рублевки" была одета в облегающее черное платье, украшенное серебристыми пайетками, артист надел свитер и брюки. Девушка сразу же привлекла внимание окружающих и репортеров. Но увидев повышенное внимание к своей персоне, она моментально отошла от Сергея Бурунова. Как удалось выяснить представителям прессы, брюнеткой оказалась Анастасия Сайфулина, которая является директором актера.

Недавно именно эта девушка опровергала слухи о том, что Сергей Бурунов встретил свою любовь и начал подготовку к свадьбе. Тогда Анастасия Сайфулина заявила, что у актера просто нет времени на это. Сейчас многие представители прессы и пользователи Сети считают, что между актером и его директором возник служебный роман.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:58

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