Пенсионный фонд России подал в суд на Елену Ваенгу





Недавно стало известно, что в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти обратились из пенсионного фонда России, чтобы взыскать с Елены Ваенги 12 тысяч рублей. Как оказалось, известная российская певица вовремя не предоставила данные по отчетности своей компании "Ваенга Мьюзик". Знаменитость в январе и мае 2017 года задержалась со сроками. Потом исполнительница забыла рассказать о стаже сотрудников данной компании в 2018 года.Сейчас стало известно, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти встал на сторону пенсионного фонда России. По полученной информации, теперь Елена Ваенга должна выплатить 12 тысяч рублей штрафа и 1 тысячу рублей государственной пошлины. Сама исполнительница пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию.