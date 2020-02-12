Супруга Александра Тютина до брака с ним была трижды замужем





57-летний театральный режиссер сообщает, что первое знакомство с его избранницей произошло в Канаде на съемках фильма. В то время Александр Тютин только расстался со своей первой женой и «был одинок». Актер описывает отношения с коллегой как «самый обычный, ни к чему не обязывающий роман», который «привел к семейной жизни». После продолжительных встреч пара приняла решение жить вместе и арендовала квартиру в Москве. Однако регистрировать союз театральные деятели запланировали только тогда, когда приобретут собственное жилье, что и произошло спустя 11 лет.«Я стал ее четвертым супругом и, надеюсь, последним», - подытожил Александр Тютин. Как известно, его нынешняя жена Ирина уже трижды была замужем до брака с актером. Однако это никак не влияет на отношение выдающегося театрала к возлюбленной. Он добавил: «в ней есть все то, чего не хватает мне, потому мы до сих пор вместе».