АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Вакцина против опоясывающего лишая также может снизить риск…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

Супруга Александра Тютина до брака с ним была трижды замужем

Российский актер Александр Тютин стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канал «Россия-1». Во время портретного интервью артист поделился подробностями романтических отношений с его второй женой Ириной.

57-летний театральный режиссер сообщает, что первое знакомство с его избранницей произошло в Канаде на съемках фильма. В то время Александр Тютин только расстался со своей первой женой и «был одинок». Актер описывает отношения с коллегой как «самый обычный, ни к чему не обязывающий роман», который «привел к семейной жизни». После продолжительных встреч пара приняла решение жить вместе и арендовала квартиру в Москве. Однако регистрировать союз театральные деятели запланировали только тогда, когда приобретут собственное жилье, что и произошло спустя 11 лет.

«Я стал ее четвертым супругом и, надеюсь, последним», - подытожил Александр Тютин. Как известно, его нынешняя жена Ирина уже трижды была замужем до брака с актером. Однако это никак не влияет на отношение выдающегося театрала к возлюбленной. Он добавил: «в ней есть все то, чего не хватает мне, потому мы до сих пор вместе».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Бурунов появился на премьере фильма "Лед-2" с неизвестной…
Activision Blizzard удалила свои игры из облачного сервиса GeForce…
В Бразилии палеонтологи нашли останки древних крыс размером с…
"Я его в жизни не видела и не слышала": Дана Борисова рассказала о своем тайном…
Пенсионный фонд России подал в суд на Елену…
Врачи: Вакцина против опоясывающего лишая также может снизить риск…
В костях ископаемого динозавра нашли «человеческую»…
Владимир Пресняков-младший поделился архивной фотографией с мамой Еленой…
Использование антибактериального мыла может привести к бесплодию и…
Появились первые изображения обновленного Hyundai…
Евгений Петросян: "На всех, кто создаёт про меня фейки, я натравляю…
Ученые: низкий уровень белка, связанного с половыми гормонами, повышает риск инсульта у…
Apple собирается разработать дешевую гарнитуру AirPods Pro…
Супруга Александра Тютина до брака с ним была трижды…
Шикарный лимузин Николая Баскова продадут на…
В Сети появилось видео с хищным морским ангелом, обитающим в Белом…
Кормящая ребенка Анастасия Решетова раскрыла точный объем своей…
Время зарядки нового Xiaomi Mi 10 составит менее…
Дочь Андрея Аршавина отпраздновала свой день рождения без…
Исследователи объяснили противовоспалительный эффект квашеной капусты для толстого…
Актриса Сандра Буллок призналась в желании постоянно контролировать своих…
Ученые выяснили, как защитить организм от всех вирусов…
Стало известно, как сложились судьбы звезд сериала «Беверли-Хиллз…
Эксперты: В банках остается до 300 миллиардов рублей невостребованных умершими…
«Не спрашивайте, что это значит»: Жена Сергея Семака сделала новую…
Aston Martin Vantage Roadster 2021 получит самую быструю складную…
Влад Топалов скучает по отдыхающему с Региной Тодоренко на Мальдивах сыну…
Лариса Гузеева раскритиковала участницу за плохие зубы в эфире «Давай…
Просмотреть все новости