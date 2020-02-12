Владимир Пресняков-младший поделился архивной фотографией с мамой Еленой Пресняковой

«Я и мама! Мне 14» - сопроводил публикацию Пресняков. Поклонники певца тут же отреагировали на фотографию, заметив, что Елена Преснякова всегда обладала красотой и не теряет ее и по сей день. Коллеги артиста по звездному «цеху» также не остались равнодушными.Елена Преснякова и Владимир Пресняков-старший − экс-участники ВИА «Самоцветы», которые завоевали сердца многочисленных поклонников. Старший внук легендарных артистов Никита тоже выбрал творческую карьеру, как и его звездная мать – Кристина Орбакайте.Нынешней женой Владимира Преснякова-младшего является Наталья Подольская, пополнившая творческую труппу семейства. В 2015 году она подарила певцу сына Артемия. Поклонники теперь гадают, пойдёт ли мальчик творческим путем вслед за своими многочисленными родственниками или выберет другую профессию.