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Владимир Пресняков-младший поделился архивной фотографией с мамой Еленой Пресняковой

Популярный певец Владимир Пресняков-младший очень гордится своей творческой семьей. У себя на странице в Instagram он опубликовал фотографию из личного архива. На обнародованном снимке запечатлены молодая мать артиста - Елена Преснякова - и он сам в юном возрасте.
Владимир Пресняков-младший поделился архивной фотографией с мамой Еленой Пресняковой

«Я и мама! Мне 14» - сопроводил публикацию Пресняков. Поклонники певца тут же отреагировали на фотографию, заметив, что Елена Преснякова всегда обладала красотой и не теряет ее и по сей день. Коллеги артиста по звездному «цеху» также не остались равнодушными.

Елена Преснякова и Владимир Пресняков-старший − экс-участники ВИА «Самоцветы», которые завоевали сердца многочисленных поклонников. Старший внук легендарных артистов Никита тоже выбрал творческую карьеру, как и его звездная мать – Кристина Орбакайте.

Нынешней женой Владимира Преснякова-младшего является Наталья Подольская, пополнившая творческую труппу семейства. В 2015 году она подарила певцу сына Артемия. Поклонники теперь гадают, пойдёт ли мальчик творческим путем вслед за своими многочисленными родственниками или выберет другую профессию.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 15:20

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