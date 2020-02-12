Влад Топалов скучает по отдыхающему с Региной Тодоренко на Мальдивах сыну Майклу

Несколько дней назад Регина Тодоренко с сыном Майклом улетела отдыхать на Мальдивы. При этом глава семейства Влад Топалов остался в России, чтобы заниматься работой. Сегодня исполнитель показал фото, на котором он одет в темно-зеленую футболку и светлые шорты и играет со своим ребенком. Майкл сидит спиной к камере и смотрит на отца. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Влад Топалов просто написал: "Скучаю" и поставил грустный смайлик.Подписчики решили поддержать артиста и отметили, что Регина Тодоренко с сыном уже совсем скоро будут дома. Некоторые посоветовали Владу Топалову бросить все свои дела и улететь к возлюбленной и наследнику, провести с ними несколько дней, и потом спокойно вернуться к работе. За 30 минут публикация музыканта набрала почти 9 000 лайков.