Кормящая ребенка Анастасия Решетова раскрыла точный объем своей груди

Многие поклонники замечают, что за время беременности модель немного поправилась. Решетова и сама неоднократно отмечала, что хочет как можно скорее отправиться в спортзал, чтобы вернуть себе былую форму. Недавно подписчики, и вовсе, решили задать ей откровенный вопрос, поинтересовавшись параметрами ее тела на данный момент. На удивление публики Анастасия решила ответить. «Вы часто спрашивали об этом. А мне вчера как раз пришлось замерить свои параметры. 94-62-101. Сложно сказать, это нормально или нет. Но мне кажется, что цифры – не самый лучший ориентир», - написала Решетова, добавив, что на самом деле «нужно смотреть на качество тела».Одна из подписчиц, к слову, удивилась названным знаменитостью цифрам. «Грудь 94 и это с молоком. Похоже, кто-то не кормит», - написала она. На что Анастасия Решетова уверено ответила, что все еще кормит малыша грудью, просто сейчас молока уже не так много, как было в первые недели.