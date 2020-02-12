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Кормящая ребенка Анастасия Решетова раскрыла точный объем своей груди

Не так давно российская модель Анастасия Решетова подарила своему возлюбленному рэперу Тимати сына Ратмира. Течение беременности, роды и заботу о малыше в первые месяцы его жизни знаменитость охотно обсуждает с подписчиками в соцсети Instagram, а недавно даже раскрыла точный объем своего бюста во время грудного вскармливания малыша.
Кормящая ребенка Анастасия Решетова раскрыла точный объем своей груди

Многие поклонники замечают, что за время беременности модель немного поправилась. Решетова и сама неоднократно отмечала, что хочет как можно скорее отправиться в спортзал, чтобы вернуть себе былую форму. Недавно подписчики, и вовсе, решили задать ей откровенный вопрос, поинтересовавшись параметрами ее тела на данный момент. На удивление публики Анастасия решила ответить. «Вы часто спрашивали об этом. А мне вчера как раз пришлось замерить свои параметры. 94-62-101. Сложно сказать, это нормально или нет. Но мне кажется, что цифры – не самый лучший ориентир», - написала Решетова, добавив, что на самом деле «нужно смотреть на качество тела».

Одна из подписчиц, к слову, удивилась названным знаменитостью цифрам. «Грудь 94 и это с молоком. Похоже, кто-то не кормит», - написала она. На что Анастасия Решетова уверено ответила, что все еще кормит малыша грудью, просто сейчас молока уже не так много, как было в первые недели.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:45

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