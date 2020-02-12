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Дочь Андрея Аршавина отпраздновала свой день рождения без отца

Вчера дочери Андрея Аршавина исполнилось три года, по случаю чего мама девочки Алиса Кузьмина устроила праздник в кругу семьи. Все же, наследница известного футболиста отпраздновала свой день рождения без отца.

Взаимоотношения Андрея Аршавина и его бывшей жены Алисы Кузьминой после развода не являются идиллическими, о чем говорит недавний случай, связанный с дочерью спортсмена. Хотя футболист и возобновил общение с детьми от Юлии Барановской, он не торопится контактировать с трехлетней Есенией. Такого мнения придерживается Кузьмина, которая пытается не обращать внимания не неподобающее поведение мужа. Тем более, что недавно наследница звезды спорта отметила свой день рождения, который отец проигнорировал.

В честь радостного события Кузьмина не только устроила семейный праздник, на котором присутствовали её самые близкие родственники, но и поблагодарила Аршавина в соцсетях за то, что он "подарил ей прекрасную дочку". Многие поклонники удивились подобной благосклонности, ведь годом ранее экс-супруга нападающего ФК "Кайрат" обвиняла его в том, что он пытался выселить её из квартиры вместе с детьми. "Причем сделал это в такой некрасивой форме — не поговорив, не предупредив, просто прислав письмо почтой — мол, на выход", - сообщила Кузьмина.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:41

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