Дочь Андрея Аршавина отпраздновала свой день рождения без отца

Взаимоотношения Андрея Аршавина и его бывшей жены Алисы Кузьминой после развода не являются идиллическими, о чем говорит недавний случай, связанный с дочерью спортсмена. Хотя футболист и возобновил общение с детьми от Юлии Барановской, он не торопится контактировать с трехлетней Есенией. Такого мнения придерживается Кузьмина, которая пытается не обращать внимания не неподобающее поведение мужа. Тем более, что недавно наследница звезды спорта отметила свой день рождения, который отец проигнорировал.В честь радостного события Кузьмина не только устроила семейный праздник, на котором присутствовали её самые близкие родственники, но и поблагодарила Аршавина в соцсетях за то, что он "подарил ей прекрасную дочку". Многие поклонники удивились подобной благосклонности, ведь годом ранее экс-супруга нападающего ФК "Кайрат" обвиняла его в том, что он пытался выселить её из квартиры вместе с детьми. "Причем сделал это в такой некрасивой форме — не поговорив, не предупредив, просто прислав письмо почтой — мол, на выход", - сообщила Кузьмина.