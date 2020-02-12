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Актриса Сандра Буллок призналась в желании постоянно контролировать своих детей

55-летняя актриса Сандра Буллок поделилась, что ради безопасности своих детей она планирует всегда их контролировать. Знаменитость разоткровенничалась в разговоре со своей коллегой Дженнифер Энистон.
Актриса Сандра Буллок призналась в желании постоянно контролировать своих детей

Сандра Буллок предпочитает не распространяться о подробностях своей личной жизни, которую старается максимально скрыть от журналистов. Однако в разговоре с Дженнифер Энистон, у которой брала интервью для журнала Interview, актриса поделилась, что каждый день беспокоится о том, как ей правильно поступить, чтобы не навредить детям. Для Буллок воспитание детей является очень сложной задачей. Знаменитость призналась, что не знает, как правильно показывать детям разницу между тем, что можно, и тем, что нельзя. Актриса хочет объяснить детям, что означает доброта, однако ее очень сложно найти во всем, что показывает сейчас телевидение. «Экраны везде», - отметила Буллок. Дженнифер Энистон, выслушав беспокойство коллеги, заметила, что невозможно защитить детей от всего, поскольку они все равно вырастут и увидят все сами.

Однако на Сандру Буллок эти слова не подействовали. «Только не мои дети», - запротестовала актриса. Она добавила, что после взросления Лейлы и Луиса станет жить возле их колледжей и будет лично проводить детей на учебу. Актриса усыновила Луиса в 2010 году, а Лейлу - в 2015. Собственных детей у нее нет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:38

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