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«Не спрашивайте, что это значит»: Жена Сергея Семака сделала новую татуировку-рукав

Супруга знаменитого российского футболиста, а ныне тренера питерского «Зенита» Сергея Семака Анна поделилась с подписчиками на своей страничке в социальной сети Instagram новыми фото. На представленных кадрах Анна Семак демонстрирует новую татуировку-рукав.
«Не спрашивайте, что это значит»: Жена Сергея Семака сделала новую татуировку-рукав

Все началось с того, что жена Сергея Семака предложила подписчикам показать свою новую татуировку, те восприняли эту инициативу с энтузиазмом – и уже спустя какое-то время в stories появился первый снимок, на которых Анна Семак демонстрирует татуировку практически на всю руку в виде рукава. Получив массу положительных отзывов на первое фото, жена футболиста опубликовала еще несколько. «Когда это меня ранит, я делаю новую татуировку», - подписала одну из этих публикаций сама Анна.

Впрочем, объяснять смысл своей загадочной фразы она не стала. «Не спрашивайте, что это значит. Очень много всего», - добавила супруга тренера «сине-бело-голубых».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:10

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