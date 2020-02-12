«Не спрашивайте, что это значит»: Жена Сергея Семака сделала новую татуировку-рукав

Все началось с того, что жена Сергея Семака предложила подписчикам показать свою новую татуировку, те восприняли эту инициативу с энтузиазмом – и уже спустя какое-то время в stories появился первый снимок, на которых Анна Семак демонстрирует татуировку практически на всю руку в виде рукава. Получив массу положительных отзывов на первое фото, жена футболиста опубликовала еще несколько. «Когда это меня ранит, я делаю новую татуировку», - подписала одну из этих публикаций сама Анна.Впрочем, объяснять смысл своей загадочной фразы она не стала. «Не спрашивайте, что это значит. Очень много всего», - добавила супруга тренера «сине-бело-голубых».