Отдыхающая во Флориде Надежда Бабкина каждое утро совершает пробежки по берегу океана

Надежда Бабкина вместе со своим возлюбленным Евгением Гором и друзями улетела отдыхать во Флориду. Сегодня она поделилась роликом, на котором показала сидящих за столом друзей. Знаменитость одетая в черные бриджи, футболку и пиджак золотого цвета, присела рядом и рассказала, что во Флориде практически все люди занимаются спортом и бегают по утрам. Певица вместе с Евгением Гором также начала совершать пробежки по берегу, а потом окунается в океан, хотя вода в нем еще прохладная, она очень рада такому отдыху.В конце ролика Надежда Бабкина говорит о том, что любит своих подписчиков в Instagram и приглашает их отдыхать во Флориду. В комментарии исполнительница написала: "Минутка хорошего настроения вам, дорогие мои!" За несколько минут публикацию певицы просмотрели более 10 000 пользователей Сети.