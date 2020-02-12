АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Уникальный иммунитет летучих мышей делает их идеальными переносчиками смертельных…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

Отдыхающая во Флориде Надежда Бабкина каждое утро совершает пробежки по берегу океана

Отдыхающая во Флориде Надежда Бабкина рассказала своим поклонникам в Instagram, что каждое утро совершает пробежки по берегу океана. Также знаменитость сообщила, что очень любит купаться, хотя вода сейчас прохладная.

Надежда Бабкина вместе со своим возлюбленным Евгением Гором и друзями улетела отдыхать во Флориду. Сегодня она поделилась роликом, на котором показала сидящих за столом друзей. Знаменитость одетая в черные бриджи, футболку и пиджак золотого цвета, присела рядом и рассказала, что во Флориде практически все люди занимаются спортом и бегают по утрам. Певица вместе с Евгением Гором также начала совершать пробежки по берегу, а потом окунается в океан, хотя вода в нем еще прохладная, она очень рада такому отдыху.

В конце ролика Надежда Бабкина говорит о том, что любит своих подписчиков в Instagram и приглашает их отдыхать во Флориду. В комментарии исполнительница написала: "Минутка хорошего настроения вам, дорогие мои!" За несколько минут публикацию певицы просмотрели более 10 000 пользователей Сети.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выяснили, как защитить организм от всех вирусов…
Стало известно, как сложились судьбы звезд сериала «Беверли-Хиллз…
Эксперты: В банках остается до 300 миллиардов рублей невостребованных умершими…
«Не спрашивайте, что это значит»: Жена Сергея Семака сделала новую…
Aston Martin Vantage Roadster 2021 получит самую быструю складную…
Влад Топалов скучает по отдыхающему с Региной Тодоренко на Мальдивах сыну…
Лариса Гузеева раскритиковала участницу за плохие зубы в эфире «Давай…
Врачи доказали вред употребления кофе на голодный…
Поклонники обвинили Ольгу Серябкину в копировании образов…
Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet…
51-летняя Дженнифер Энистон призналась, что мечтает о…
Названы продукты, восстанавливающие…
Отдыхающая во Флориде Надежда Бабкина каждое утро совершает пробежки по берегу…
Ничего «космического»: Oppo Find X2 показали на новых…
Принц Гарри ушел из королевской семьи ради работы со скандальным банком Goldman Sachs…
В УАЗе рассказали о новых ценах на автомобили 2020…
Дмитрий Шепелев впервые появился на публике в компании своей возлюбленной Екатерины…
Анна Семенович: "Самоирония — это очень нужное качество, которым могут обладать только умные…
В Москве планируют открыть второй шоурум российской марки…
В честь 51-летия Дженнифер Энистон снялась в откровенном образе для журнала…
Самарские археологи и программисты разработают виртуальную 3D-модель…
Стало известно, как сложилась судьба сына Виктора…
Цены на Samsung Galaxy S10 падают на фоне выпуска линейки…
Принц Гарри и Меган Маркл обосновались в канадском…
Способный соединять сосуды диаметром 0,3-0,8 миллиметра робот-хирург прошел тестирование на…
В Астрахани пожар привёл к смерти пожилой женщины и её…
Гоар Аветисян продемонстрировала первое фото…
Kia привезет в Россию VIP-версию нового внедорожника…
Просмотреть все новости