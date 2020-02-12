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51-летняя Дженнифер Энистон призналась, что мечтает о детях

Известная американская актриса Дженнифер Энистон недавно отметила свой 51-й день рождения, угодив по этому случаю на обложку популярного американского глянца Interview. Вместе с откровенной фотосессией со звездой сериала «Друзья» журналисты взяли у нее интервью, в рамках которого она призналась, что мечтает завести детей.
51-летняя Дженнифер Энистон призналась, что мечтает о детях

По словам самой Энистон, свое идеальное будущее она видит весьма однозначным, и оно непременно связано с детским смехом. «Мне мое сознание давно рисует картинку моего идеального будущего. Слышать и видеть океан, а также непременно видеть бегущих детей и слышать их смех, чувствовать лет в стакане и запах еды», - такими словами знаменитая актриса описала журналистам идиллическую картину будущего, какой она ее себе представляет.

Что же касается самой фотосессии, то в ее рамках актриса предстала перед публикой в нескольких весьма откровенных образах. При этом многие восхитились тем, в насколько прекрасной форме находится знаменитость в своем возрасте.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:25

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