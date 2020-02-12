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Названы продукты, восстанавливающие кишечник

Зарубежные медики рассказали о продуктах, восстанавливающих слизистую оболочку кишечника. По словам специалистов, регулярное употребление лимонов, малины, мяты и кокосовых продуктов значительно улучшит работу органа.

Медики проинформировали, что состояние кишечника оказывает влияние на иммунную систему, поскольку 70-80 процентов клеток, вырабатывающих антитела, содержатся в слизистой оболочке кишечника. Поэтому специалисты рекомендуют для поддержания нормального бактериального баланса и вывода токсинов употреблять лимоны. В случае появления проблем с кишечником эксперты советуют применять перечную мяту. Она оказывает расслабляющий эффект на ЖКТ. Малина является отличным источником клетчатки. Употребление чашки этой ягоды на четверть суточной нормы обеспечивает организм пищевыми волокнами.

Эксперты рекомендуют употреблять кокосовые продукты, а также йогурты. Жирная рыба, по мнению специалистов, благодаря содержащимся в ней омега-3 жирным кислотам, помогает справиться с нарушениями обмена веществ, ожирением и раком толстой кишки.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:24

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