АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Уникальный иммунитет летучих мышей делает их идеальными переносчиками смертельных…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

Дмитрий Шепелев впервые появился на публике в компании своей возлюбленной Екатерины Тулуповой

Российский ведущий Дмитрий Шепелев впервые появился на светском мероприятии в компании своей невесты дизайнера интерьеров Екатерины Тулуповой. Звездная спутница запустила новый книжный проект «ZAVTRAK.club» и на его презентацию пригласила своего возлюбленного.
Дмитрий Шепелев впервые появился на публике в компании своей возлюбленной Екатерины Тулуповой

Радио- и телеведущий Дмитрий Шепелев редко делится важными событиями из своей жизни в социальных сетях. Кроме того, из-за постоянных обсуждений его гражданского брака с покойной певицей Жанной Фриске шоумен почти ничего не рассказывал журналистам и поклонникам о своей нынешней невесте Екатерине Тулуповой.

Однако несколько дней назад Шепелев опубликовал в личном блоге Instagram фотографии в честь литературного вечера и презентации нового книжного проекта своей спутницы. Талантливый дизайнер и автор «ZAVTRAK.club» Екатерина Тулупова тоже поделилась важным событием с подписчиками Сети. На своей странице она не скрывая написала, что «один из ведущих проекта» - ее «любимый мужчина Дмитрий Шепелев».

Как известно, пара решила жить вместе в начале 2019 года. В эксклюзивном интервью телеведущий поделился, что его сын Платон «отлично ладит» с дочкой его невесты Ладой. По словам Дмитрия Шепелева, именно благодаря дружбе детей они с Екатериной Тулуповой начали встречаться.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Шепелев впервые появился на публике в компании своей возлюбленной Екатерины…
Анна Семенович: "Самоирония — это очень нужное качество, которым могут обладать только умные…
В Москве планируют открыть второй шоурум российской марки…
В честь 51-летия Дженнифер Энистон снялась в откровенном образе для журнала…
Самарские археологи и программисты разработают виртуальную 3D-модель…
Стало известно, как сложилась судьба сына Виктора…
Цены на Samsung Galaxy S10 падают на фоне выпуска линейки…
Принц Гарри и Меган Маркл обосновались в канадском…
Способный соединять сосуды диаметром 0,3-0,8 миллиметра робот-хирург прошел тестирование на…
В Астрахани пожар привёл к смерти пожилой женщины и её…
Гоар Аветисян продемонстрировала первое фото…
Kia привезет в Россию VIP-версию нового внедорожника…
Мария Гончар призналась в своих чувствах к хоккеисту Ивану…
Microsoft выпустила эмулятор для тестирования ОС Windows…
Мария Аронова предложила своему гражданскому мужу официально зарегистрировать брак спустя 20 лет совместной…
Автоэксперты рассказали, как определить состояние моторного масла "по одной…
Ученые: Человечество пока не готово к климатической…
"Вопросы у журналистов одни и те же — от кого родила": Алика Смехова старается избегать…
Yamaha начинает тестировать новый 272-сильный…
Алена Кравец пообещала носить передачки звезде «Дом-2» Алене Водонаевой в…
Мария Аронова с легкостью села на шпагат в фильме…
В Гонконге создали тест, определяющий до 40 респираторных заболеваний за…
Николай Цискаридзе рассказал о поступлении в магистратуру в Московскую государственную юридическую…
Анна Хилькевич: "В обычной жизни я выгляжу…
Одиночество может негативно сказываться на здоровье…
Пассажирский лайнер Aer Lingus в небе над Великобританией поразило…
«Это от моих рук»: Диана Арбенина показала Ивану Урганту свою первую истрепанную…
В России разрабатывают оружие против гиперзвуковых…
Просмотреть все новости