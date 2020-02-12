Дмитрий Шепелев впервые появился на публике в компании своей возлюбленной Екатерины Тулуповой

Радио- и телеведущий Дмитрий Шепелев редко делится важными событиями из своей жизни в социальных сетях. Кроме того, из-за постоянных обсуждений его гражданского брака с покойной певицей Жанной Фриске шоумен почти ничего не рассказывал журналистам и поклонникам о своей нынешней невесте Екатерине Тулуповой.Однако несколько дней назад Шепелев опубликовал в личном блоге Instagram фотографии в честь литературного вечера и презентации нового книжного проекта своей спутницы. Талантливый дизайнер и автор «ZAVTRAK.club» Екатерина Тулупова тоже поделилась важным событием с подписчиками Сети. На своей странице она не скрывая написала, что «один из ведущих проекта» - ее «любимый мужчина Дмитрий Шепелев».Как известно, пара решила жить вместе в начале 2019 года. В эксклюзивном интервью телеведущий поделился, что его сын Платон «отлично ладит» с дочкой его невесты Ладой. По словам Дмитрия Шепелева, именно благодаря дружбе детей они с Екатериной Тулуповой начали встречаться.