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Анна Семенович: "Самоирония — это очень нужное качество, которым могут обладать только умные люди"

Анна Семенович в Instagram-аккаунте рассказала, что самоирония — это очень нужное качество для человека, которым могут обладать только умные люди. Исполнительница считает, что только проработанная личность может с достоинством шутить над самим собой.
Анна Семенович: "Самоирония — это очень нужное качество, которым могут обладать только умные люди"

Анна Семенович опубликовала фотографию, сделанную на фоне белоснежного дивана. Певица одета в разноцветное длинное платье с разрезом на одной ноге. На голове знаменитости надета бежевая шляпа с широкими полями, которую она придерживает руками. В комментарии к посту в социальной сети Instagram исполнительница написала, что самоирония — это весьма нужное качество для человека, но им могут обладать только умные люди. Анна Семенович считает, что "раздутое Эго" вредит не только самому носителю, но и всем окружающим его людям. Она уверена, что только проработанная личность может с достоинством шутить над самим собой, заряжая теплом всех вокруг.

В конце Анна Семенович пожелала подписчикам почаще смеяться и радоваться жизни. Подписчики ответили знаменитости взаимностью. Они оставили множество комплиментов и пожелали певице оставаться такой же веселой и красивой.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:54

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