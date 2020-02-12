АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Уникальный иммунитет летучих мышей делает их идеальными переносчиками смертельных…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

Поклонники обвинили Ольгу Серябкину в копировании образов Рианны

Недавно Ольга Серябкина в своем микроблоге Instagram опубликовала несколько снимков, сделанных в рамках новой фотосессии. Реакция фолловеров была неоднозначна, так как певицу обвинили в копировании образов Рианны.
Поклонники обвинили Ольгу Серябкину в копировании образов Рианны

В комментариях пользователи отметили, что зарубежная знаменитость несколько месяцев назад уже позировала в кожаном пиджаке. Также на одной из видеонарезок, которую Ольга Серябкина показала в микроблоге, она с дредами, которые часто носит и Рианна. Кроме этого, поклонники вспомнили, как пять лет назад экс-участница группы SEREBRO вышла в свет в свитшоте Vetements, дополнив свой образ высокими черными ботфортами. Идентичны лук был у Рианны на одной из фотосессий. По словам Ольги Серябкиной, которая тогда прокомментировала ситуацию, она фанатка зарубежной певицы, поэтому сходства в их нарядах вполне закономерны.

Бывшая участница популярной группы заявила, что больше не будет выступать под сценическим псевдонимом Molly. Также Ольга Серябкина пообещала поклонникам, что она представит новую стилистику композиций. Артистка всегда стремилась к тому, чтобы быть настоящей, поэтому она не слушала стилистов, а делала так, как подсказывал собственный вкус. Поэтому сейчас исполнительница намерена не только выглядеть по-своему, но и презентовать музыку, которая ей нравится.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выяснили, как защитить организм от всех вирусов…
Стало известно, как сложились судьбы звезд сериала «Беверли-Хиллз…
Эксперты: В банках остается до 300 миллиардов рублей невостребованных умершими…
«Не спрашивайте, что это значит»: Жена Сергея Семака сделала новую…
Aston Martin Vantage Roadster 2021 получит самую быструю складную…
Влад Топалов скучает по отдыхающему с Региной Тодоренко на Мальдивах сыну…
Лариса Гузеева раскритиковала участницу за плохие зубы в эфире «Давай…
Врачи доказали вред употребления кофе на голодный…
Поклонники обвинили Ольгу Серябкину в копировании образов…
Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet…
51-летняя Дженнифер Энистон призналась, что мечтает о…
Названы продукты, восстанавливающие…
Отдыхающая во Флориде Надежда Бабкина каждое утро совершает пробежки по берегу…
Ничего «космического»: Oppo Find X2 показали на новых…
Принц Гарри ушел из королевской семьи ради работы со скандальным банком Goldman Sachs…
В УАЗе рассказали о новых ценах на автомобили 2020…
Дмитрий Шепелев впервые появился на публике в компании своей возлюбленной Екатерины…
Анна Семенович: "Самоирония — это очень нужное качество, которым могут обладать только умные…
В Москве планируют открыть второй шоурум российской марки…
В честь 51-летия Дженнифер Энистон снялась в откровенном образе для журнала…
Самарские археологи и программисты разработают виртуальную 3D-модель…
Стало известно, как сложилась судьба сына Виктора…
Цены на Samsung Galaxy S10 падают на фоне выпуска линейки…
Принц Гарри и Меган Маркл обосновались в канадском…
Способный соединять сосуды диаметром 0,3-0,8 миллиметра робот-хирург прошел тестирование на…
В Астрахани пожар привёл к смерти пожилой женщины и её…
Гоар Аветисян продемонстрировала первое фото…
Kia привезет в Россию VIP-версию нового внедорожника…
Просмотреть все новости