Поклонники обвинили Ольгу Серябкину в копировании образов Рианны
Недавно Ольга Серябкина в своем микроблоге Instagram опубликовала несколько снимков, сделанных в рамках новой фотосессии. Реакция фолловеров была неоднозначна, так как певицу обвинили в копировании образов Рианны.
В комментариях пользователи отметили, что зарубежная знаменитость несколько месяцев назад уже позировала в кожаном пиджаке. Также на одной из видеонарезок, которую Ольга Серябкина показала в микроблоге, она с дредами, которые часто носит и Рианна. Кроме этого, поклонники вспомнили, как пять лет назад экс-участница группы SEREBRO вышла в свет в свитшоте Vetements, дополнив свой образ высокими черными ботфортами. Идентичны лук был у Рианны на одной из фотосессий. По словам Ольги Серябкиной, которая тогда прокомментировала ситуацию, она фанатка зарубежной певицы, поэтому сходства в их нарядах вполне закономерны.
Бывшая участница популярной группы заявила, что больше не будет выступать под сценическим псевдонимом Molly. Также Ольга Серябкина пообещала поклонникам, что она представит новую стилистику композиций. Артистка всегда стремилась к тому, чтобы быть настоящей, поэтому она не слушала стилистов, а делала так, как подсказывал собственный вкус. Поэтому сейчас исполнительница намерена не только выглядеть по-своему, но и презентовать музыку, которая ей нравится.
В комментариях пользователи отметили, что зарубежная знаменитость несколько месяцев назад уже позировала в кожаном пиджаке. Также на одной из видеонарезок, которую Ольга Серябкина показала в микроблоге, она с дредами, которые часто носит и Рианна. Кроме этого, поклонники вспомнили, как пять лет назад экс-участница группы SEREBRO вышла в свет в свитшоте Vetements, дополнив свой образ высокими черными ботфортами. Идентичны лук был у Рианны на одной из фотосессий. По словам Ольги Серябкиной, которая тогда прокомментировала ситуацию, она фанатка зарубежной певицы, поэтому сходства в их нарядах вполне закономерны.
Бывшая участница популярной группы заявила, что больше не будет выступать под сценическим псевдонимом Molly. Также Ольга Серябкина пообещала поклонникам, что она представит новую стилистику композиций. Артистка всегда стремилась к тому, чтобы быть настоящей, поэтому она не слушала стилистов, а делала так, как подсказывал собственный вкус. Поэтому сейчас исполнительница намерена не только выглядеть по-своему, но и презентовать музыку, которая ей нравится.