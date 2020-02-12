Поклонники обвинили Ольгу Серябкину в копировании образов Рианны

В комментариях пользователи отметили, что зарубежная знаменитость несколько месяцев назад уже позировала в кожаном пиджаке. Также на одной из видеонарезок, которую Ольга Серябкина показала в микроблоге, она с дредами, которые часто носит и Рианна. Кроме этого, поклонники вспомнили, как пять лет назад экс-участница группы SEREBRO вышла в свет в свитшоте Vetements, дополнив свой образ высокими черными ботфортами. Идентичны лук был у Рианны на одной из фотосессий. По словам Ольги Серябкиной, которая тогда прокомментировала ситуацию, она фанатка зарубежной певицы, поэтому сходства в их нарядах вполне закономерны.Бывшая участница популярной группы заявила, что больше не будет выступать под сценическим псевдонимом Molly. Также Ольга Серябкина пообещала поклонникам, что она представит новую стилистику композиций. Артистка всегда стремилась к тому, чтобы быть настоящей, поэтому она не слушала стилистов, а делала так, как подсказывал собственный вкус. Поэтому сейчас исполнительница намерена не только выглядеть по-своему, но и презентовать музыку, которая ей нравится.