В честь 51-летия Дженнифер Энистон снялась в откровенном образе для журнала «Interview»

На праздничной съемке Дженнифер Энистон продемонстрировала несколько женственных образов. Один из них был представлен асимметричным черным платьем от Versace, который обнажил ноги и талию актрисы. На других кадрах звезда одета в однотонное нижнее белье, поверх которого она надела объемную кожаную куртку от Celine. Каждый наряд дополнен брендовыми аксессуарами и обувью от Gucci.В своей записи голливудская звезда добавила, что для нее участие в фотосессии для популярного журнала настоящая гордость и честь, особенно учитывая ее зрелый возраст. Однако и само издание, и коллеги, и поклонники убеждены в безупречности физической формы Дженнифер Энистон, которую трудно не заметить на откровенных фотографиях для «Interview».Креативним автором съемки стала фэшн-фотограф Алике, которая регулярно сотрудничает с мировыми брендами и самыми известными звездами Голливуда.