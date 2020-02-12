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В честь 51-летия Дженнифер Энистон снялась в откровенном образе для журнала «Interview»

Американская актриса Дженнифер Энистон опубликовала в личном блоге снимки откровенной фотосессии для журнала «Interview». В подписи к посту звезда поблагодарила издание за сюрприз к ее 51-летию и сообщила, что она «весело провела время».

На праздничной съемке Дженнифер Энистон продемонстрировала несколько женственных образов. Один из них был представлен асимметричным черным платьем от Versace, который обнажил ноги и талию актрисы. На других кадрах звезда одета в однотонное нижнее белье, поверх которого она надела объемную кожаную куртку от Celine. Каждый наряд дополнен брендовыми аксессуарами и обувью от Gucci.

В своей записи голливудская звезда добавила, что для нее участие в фотосессии для популярного журнала настоящая гордость и честь, особенно учитывая ее зрелый возраст. Однако и само издание, и коллеги, и поклонники убеждены в безупречности физической формы Дженнифер Энистон, которую трудно не заметить на откровенных фотографиях для «Interview».

Креативним автором съемки стала фэшн-фотограф Алике, которая регулярно сотрудничает с мировыми брендами и самыми известными звездами Голливуда.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:48

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