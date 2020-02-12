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Стало известно, как сложились судьбы звезд сериала «Беверли-Хиллз 90210»

«Беверли-Хиллз 90210» - один из самых популярных молодежных сериалов 90-х годов в России и в ряде других стран. За перипетиями в жизни героев этого многосерийного фильма наблюдали миллионы школьников, студентов и домохозяек во всем мире. Журналисты решили узнать, как сложилась жизнь главных звезд сериала.
Стало известно, как сложились судьбы звезд сериала «Беверли-Хиллз 90210»

К примеру, актер Джейсон Пристли, исполнивший в фильме роль Брендона, на данный момент все еще играет в кино и даже снимается в популярном сериале под названием «Частные сыщики». А вот актриса Шеннен Доэрти, известная по роли Бренды Уолш, трижды выходила замуж, но так и не родила детей. Она, к слову, также продолжает свою карьеру в кино, а недавно стало известно о вернувшемся раке, с которым актриса возобновила борьбу. Известная поклонникам сериала по роли Келли актриса Дженни Гарт воспитывает трех дочерей от разных браков и также продолжает сниматься. Похожая судьба сложилась и Иана Зиринга (Стив Сандерс) – он воспитывает двух детей и до сих пор не расстался со съемочной площадкой. Тори Спеллинг (Донна Мартин) родила в единственном браке пятерых детей, ведет активный образ жизни и сыграла немало ролей. Кроме того, она также работала телеведущей на популярных американских каналах.

Впрочем, не у всех звезд популярного сериала судьба сложилась настолько безоблачно. Актер Люк Перри, сыгравший в «Беверли-Хиллз 90210» Дилана Маккея, после закрытия проекта также продолжил актерскую карьеру, женился и завел двух детей. В феврале 2019 году он скончался от обширного инсульта.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:26

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