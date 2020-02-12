Стало известно, как сложились судьбы звезд сериала «Беверли-Хиллз 90210»





К примеру, актер Джейсон Пристли, исполнивший в фильме роль Брендона, на данный момент все еще играет в кино и даже снимается в популярном сериале под названием «Частные сыщики». А вот актриса Шеннен Доэрти, известная по роли Бренды Уолш, трижды выходила замуж, но так и не родила детей. Она, к слову, также продолжает свою карьеру в кино, а недавно стало известно о вернувшемся раке, с которым актриса возобновила борьбу. Известная поклонникам сериала по роли Келли актриса Дженни Гарт воспитывает трех дочерей от разных браков и также продолжает сниматься. Похожая судьба сложилась и Иана Зиринга (Стив Сандерс) – он воспитывает двух детей и до сих пор не расстался со съемочной площадкой. Тори Спеллинг (Донна Мартин) родила в единственном браке пятерых детей, ведет активный образ жизни и сыграла немало ролей. Кроме того, она также работала телеведущей на популярных американских каналах.Впрочем, не у всех звезд популярного сериала судьба сложилась настолько безоблачно. Актер Люк Перри, сыгравший в «Беверли-Хиллз 90210» Дилана Маккея, после закрытия проекта также продолжил актерскую карьеру, женился и завел двух детей. В феврале 2019 году он скончался от обширного инсульта.