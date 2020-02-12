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Лариса Гузеева раскритиковала участницу за плохие зубы в эфире «Давай поженимся»

Российская телеведущая популярного шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева раскритиковала участницу за «плохие зубы», «худощавость» и «провальный» сюрприз. Артистка выразила крайнее возмущение и без доли смущения обсуждала невесту с другими экспертами.

На днях в выпуске шоу «Давай поженимся», в котором Лариса Гузеева отличилась нещадной критикой одной из невест. 31-летняя девушка, по словам телеведущей, абсолютно не заботится о чистоте и здоровье своих зубов. «Что нужно было такого сделать в 31 год, чтобы так плохо выглядеть?» - такой риторический вопрос несколько раз звучал за столом обсуждения. Российская актриса рассказала немного о своей молодости в контексте сложившейся ситуации. Она поделилась, что в юности тоже ела «гадости» и была в постоянных «командировках», однако в свои 60 выглядит лучше молодой невесты.

Кроме того, Лариса Гузеева оборвала экспертов, которые пытались вступиться за участницу, сказав, что она «самая обычная, да еще и худощавая». А после представленного сюрприза для жениха ведущая прокомментировала: «Если ты не бальник, закрой свой умывальник», сославшись на хит поп-исполнителя Станислава Костюшкина.

Заслуженная артистка известна своей прямотой и остроумными замечаниями. Кроме активной профессиональной деятельности 60-летняя Лариса Гузеева проявляет свой нрав и в обычной жизни. Недавно она опубликовала пост в блоге социальной сети, в котором заступилась за свою дочь и прекратила все негативные комментарии в ее сторону.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:54

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