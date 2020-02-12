Стало известно, как сложилась судьба сына Виктора Цоя





В момент гибели Цоя его сыну Александру было всего 5 лет. Но уже тогда он увлекался творчеством и даже писал стихи. Невзирая на тот факт, что его мать жила с совсем другим мужчиной, юный Александр часто виделся с отцом, поэтому тяжело воспринял известия о его гибели. Когда Александру исполнилось 16 лет, он перебрался в российскую столицу, где занялся дизайном и даже работал на «Первом канале» по личной инициативе Константина Эрнста. Позднее сын Виктора Цоя снова вернулся в Северную столицу, решив переквалифицироваться на программирование. Мать Александра, Марианна Цой, не приветствовала его увлечение музыкой, однако женщина скончалась, когда сыну легенды советского рока было всего 20 лет.В одном из своих немногочисленных интервью Цой-младший утверждал, что в течение длительного периода времени никак не мог найти себя в творчестве из-за сильного влияния популярности отца. В итоге молодому человеку даже пришлось взять псевдоним, чтобы избавиться от чрезмерного внимания журналистов и предвзятого отношения критиков. Именно так на российской сцене в свое время появился гитарист, которого многие знают как Александра Молчанова. Сейчас сын музыканта женат и растит ребенка.