Стало известно, как сложилась судьба сына Виктора Цоя
После гибели легендарного музыканта и фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя у него остался единственный сын – Александр, рожденный в 1985 году и практически не живший с отцом, ушедшим из семьи к другой женщине. «Рамблер» узнал, как сложилась жизнь наследника легендарного музыканта.
В момент гибели Цоя его сыну Александру было всего 5 лет. Но уже тогда он увлекался творчеством и даже писал стихи. Невзирая на тот факт, что его мать жила с совсем другим мужчиной, юный Александр часто виделся с отцом, поэтому тяжело воспринял известия о его гибели. Когда Александру исполнилось 16 лет, он перебрался в российскую столицу, где занялся дизайном и даже работал на «Первом канале» по личной инициативе Константина Эрнста. Позднее сын Виктора Цоя снова вернулся в Северную столицу, решив переквалифицироваться на программирование. Мать Александра, Марианна Цой, не приветствовала его увлечение музыкой, однако женщина скончалась, когда сыну легенды советского рока было всего 20 лет.
В одном из своих немногочисленных интервью Цой-младший утверждал, что в течение длительного периода времени никак не мог найти себя в творчестве из-за сильного влияния популярности отца. В итоге молодому человеку даже пришлось взять псевдоним, чтобы избавиться от чрезмерного внимания журналистов и предвзятого отношения критиков. Именно так на российской сцене в свое время появился гитарист, которого многие знают как Александра Молчанова. Сейчас сын музыканта женат и растит ребенка.
В момент гибели Цоя его сыну Александру было всего 5 лет. Но уже тогда он увлекался творчеством и даже писал стихи. Невзирая на тот факт, что его мать жила с совсем другим мужчиной, юный Александр часто виделся с отцом, поэтому тяжело воспринял известия о его гибели. Когда Александру исполнилось 16 лет, он перебрался в российскую столицу, где занялся дизайном и даже работал на «Первом канале» по личной инициативе Константина Эрнста. Позднее сын Виктора Цоя снова вернулся в Северную столицу, решив переквалифицироваться на программирование. Мать Александра, Марианна Цой, не приветствовала его увлечение музыкой, однако женщина скончалась, когда сыну легенды советского рока было всего 20 лет.
В одном из своих немногочисленных интервью Цой-младший утверждал, что в течение длительного периода времени никак не мог найти себя в творчестве из-за сильного влияния популярности отца. В итоге молодому человеку даже пришлось взять псевдоним, чтобы избавиться от чрезмерного внимания журналистов и предвзятого отношения критиков. Именно так на российской сцене в свое время появился гитарист, которого многие знают как Александра Молчанова. Сейчас сын музыканта женат и растит ребенка.