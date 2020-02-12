Гоар Аветисян продемонстрировала первое фото ребенка

На своей странице в Instagram Гоар Аветисян показала подписчикам фотографию УЗИ, где можно увидеть ее малыша. Также она попросила подписчиков угадать, кто же у нее родится. О беременности Гоар Аветисян узнала в январе и первые мысли были о том, что она недавно похудела. Она так долго мечтала о ребенке и думала, что такая радость уже невозможна. Чтобы осознать хорошую новость бьюти-блогеру потребовалось 2-3 недели.Подписчики в комментариях стали делиться своим мнением, кто же родится у Гоар Аветисян. Много фанатов считают, что это будет мальчик, так как молодая мама очень красива, а всем известно, что девочки красоту матери отнимают. Поклонники также написали много поздравлений и пожеланий здоровья малышу.Напомним, что Гоар Аветисян находится в отношениях с новым возлюбленным, но его лицо не демонстрирует. Стилист сообщает, что он не любит никакие социальные сети и хочет остаться за кадром.