Мария Гончар призналась в своих чувствах к хоккеисту Ивану Телегину





После развода с певицей Пелагеей хоккеист Иван Телегин не обделён вниманием со стороны женского пола. В последнее время его часто видят в обществе новой возлюбленной и, судя по всему, ею является Мария Гончар. Официально от пары ещё не поступало комментариев по поводу их отношений, однако большинство подписчиков всё же обращают внимания на «намёки», которые подтверждают их роман. Так, вкладыш, который представляет одну из трактовок любви, сочли признанием Гончар в любви к спортсмену. По этой причине фолловеры почти убеждены, что пара счастлива в отношениях и сейчас находится на стадии «романтического» конфетно-букетного периода.Некоторое время назад появилась информация о разводе певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Позднее исполнительница на своей странице в Instagram сообщила, что они с супругом не проживают вместе, а ради дочери Таисии приняли решение спокойно расстаться, однако о причинах, которые подтолкнули их к этому шагу, бывшие супруги детально не распространяются.