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Мария Гончар призналась в своих чувствах к хоккеисту Ивану Телегину

Мария Гончар, которая, впо некоторым данным, является новой возлюбленной хоккеиста Ивана Телегина, на своей странице в Instagram в режиме Stories продемонстрировала вкладыш от жвачки Love is. Большинство подписчиков решили, она выбрала такой способ для признания в любви к спортсмену.

После развода с певицей Пелагеей хоккеист Иван Телегин не обделён вниманием со стороны женского пола. В последнее время его часто видят в обществе новой возлюбленной и, судя по всему, ею является Мария Гончар. Официально от пары ещё не поступало комментариев по поводу их отношений, однако большинство подписчиков всё же обращают внимания на «намёки», которые подтверждают их роман. Так, вкладыш, который представляет одну из трактовок любви, сочли признанием Гончар в любви к спортсмену. По этой причине фолловеры почти убеждены, что пара счастлива в отношениях и сейчас находится на стадии «романтического» конфетно-букетного периода.
Мария Гончар призналась в своих чувствах к хоккеисту Ивану Телегину

Некоторое время назад появилась информация о разводе певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Позднее исполнительница на своей странице в Instagram сообщила, что они с супругом не проживают вместе, а ради дочери Таисии приняли решение спокойно расстаться, однако о причинах, которые подтолкнули их к этому шагу, бывшие супруги детально не распространяются.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:03

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