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"Вопросы у журналистов одни и те же — от кого родила": Алика Смехова старается избегать интервью

Алика Смехова призналась своим подписчикам в Instagram, что старается избегать интервью. Исполнительница заявила, что вопросы у журналистов одни и те же — от кого родила.
"Вопросы у журналистов одни и те же — от кого родила": Алика Смехова старается избегать интервью

Алика Смехова разместила фотографию, сделанную во время одного из ее интервью. На снимке артистка одета в темные джинсы и яркий свитер. В комментарии она написала, что по роду деятельности ей часто приходится давать интервью, но она старается избегать этого. Зачастую журналисты задают певице одни и те же вопросы — от кого родила, с кем живёшь или почему одна. Но Алика Смехова никогда не обсуждает такие вопросы и других людей, поскольку считает, что говорить нужно только о себе.

Иногда разговор бывает интересный и артистка говорит о своих любимых коллегах, друзьях или родственниках, тогда она с удовольствием рассказывает о талантливых родных и близких. В конце Алика Смехова поинтересовалась у фанатов, что лучше — скандалы или глубокий и мотивирующий на позитив разговор. Подписчики ответили, что будут благодарны за откровенное интервью.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:32

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