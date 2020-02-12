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Мария Аронова предложила своему гражданскому мужу официально зарегистрировать брак спустя 20 лет совместной жизни

Народная артистка Российской Федерации Мария Аронова рассказала в интервью, что первая предложила своему гражданскому мужу официально зарегистрировать их брак спустя 20 лет совместной жизни. По ее словам, к такому серьезному шагу ее побудили религиозные настоятели в Диеево.
Мария Аронова предложила своему гражданскому мужу официально зарегистрировать брак спустя 20 лет совместной жизни

Известная актриса театра и кино Мария Аронова познакомилась со своим будущим супругом Евгением Фоминым в академическом театре имени Евгения Вахтангова. В конце 90-х годов прошлого века артистка работала там по приглашению Аркадия Каца, а ее возлюбленный был начальником транспортного цеха. Хотя после знакомства пара решила жить вместе, официально регистрировать брак они не планировали.

Мария Аронова поделилась, что, несмотря на любовь к профессии, для нее "всегда на первом месте – семья". Спустя 20 лет совместной жизни с Евгением Фоминым она впервые задумалась, чтобы стать законной женой любимого мужчины. Актриса сообщила, что к такому серьезному шагу ее побудили батюшка и матушка из Диеевского монастыря. Настоятели убедили артистку, что неофициальный союз мужчины и женщины, которые живут в одном доме, неправеден в глазах Господа, и нужно исправить положение, чтобы обрести Божье благословение.

В заключение своего интервью Мария Аронова добавила, что первая предложила Евгению Фомину сыграть свадьбу, однако он согласился только после того, как она пожаловалась на слухи и обсуждения ее статуса в общественных кругах.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:53

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