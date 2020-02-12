Мария Аронова предложила своему гражданскому мужу официально зарегистрировать брак спустя 20 лет совместной жизни





Известная актриса театра и кино Мария Аронова познакомилась со своим будущим супругом Евгением Фоминым в академическом театре имени Евгения Вахтангова. В конце 90-х годов прошлого века артистка работала там по приглашению Аркадия Каца, а ее возлюбленный был начальником транспортного цеха. Хотя после знакомства пара решила жить вместе, официально регистрировать брак они не планировали.Мария Аронова поделилась, что, несмотря на любовь к профессии, для нее "всегда на первом месте – семья". Спустя 20 лет совместной жизни с Евгением Фоминым она впервые задумалась, чтобы стать законной женой любимого мужчины. Актриса сообщила, что к такому серьезному шагу ее побудили батюшка и матушка из Диеевского монастыря. Настоятели убедили артистку, что неофициальный союз мужчины и женщины, которые живут в одном доме, неправеден в глазах Господа, и нужно исправить положение, чтобы обрести Божье благословение.В заключение своего интервью Мария Аронова добавила, что первая предложила Евгению Фомину сыграть свадьбу, однако он согласился только после того, как она пожаловалась на слухи и обсуждения ее статуса в общественных кругах.