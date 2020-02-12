Мария Аронова с легкостью села на шпагат в фильме «Лед»





Мария Аронова может легко садиться на шпагат и не считает такую способность удивительной. Она умеет также поднять ногу к голове, но уже стал мешать живот и бока. Актриса замечает, что при росте 168 см ее вес должен быть 80 килограмм, но в такие параметры она уложиться не может. Знаменитость признается, что после спектаклей садится ужинать и поздно ложиться спать. Такой график нарушает обмен веществ и приводит к появлению лишних килограммов.Как отмечает Мария Аронова, в детстве она была худенькой и любила заниматься спортом. Когда она ушла из гимнастики, стал появляться лишний вес.