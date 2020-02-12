Николай Цискаридзе рассказал о поступлении в магистратуру в Московскую государственную юридическую академию





Николай Цискаридзе в 2014 году окончил ВУЗ с красным дипломом. По словам ректора Академии русского балета имени Вагановой, в кабинет для сдачи экзамена он зашел последним. Все места на задних партах были заняты, поэтому он расположился перед преподавателем. Цискаридзе заявляет, что волнения не было, ведь он являлся отличником. Артист балета заметил, у него не было рассказывать кому-либо о поступлении в магистратуру. Однако вечером ему к нему обратилась одна из знакомых с вопросом, посещал ли экзамены в Московской юридической академии. Народный артист РФ захотел схитрить и сообщил, что не присутствовал там.Она рассказала, что в Интернете кто-то опубликовал фотографии того, как Цискаридзе проходит проверку знаний. По словам артиста, ему впервые в жизни стало страшно, так как кому-то захотелось сфотографировать его без разрешения. Он порадовался, что заранее отказался от использования шпаргалок, поскольку это могло ославить его на весь мир. После подобной истории он заходил на экзамены первым и занимал места за задними партами, чтобы никто не смог его запечатлеть.