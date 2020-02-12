«Это от моих рук»: Диана Арбенина показала Ивану Урганту свою первую истрепанную гитару





Стоит напомнить, совсем недавно группа «Ночные снайперы» выпустила новую пластинку под названием «Невыносимая легкость бытия», о котором и пошла речь в передаче. Вокалистка даже принесла с собой свою первую гитару, потрепанную жизнью, но все равно произведшую серьезное впечатление на Ивана Урганта. По словам певицы, этот инструмент, несмотря на то, что ему уже очень много лет, подходит ей просто идеально. «Она довольно легкая, с ней легко быть маневренной на сцене», - подчеркнула Арбенина.Ведущий, к слову, обратил внимание на заметные царапины и выбоины в деке гитары, а потому решил поинтересоваться, «кто поточил об нее лапки», но ответ Арбениной его удивил. «Это все от моих рук. Это моими пальцами сделано», - добавила она.А вот на предложение Урганта продать эту гитару и заработать неплохие деньги Арбенина ответила категорическим отказом. По ее словам, именно на этом инструменте писались все ее хиты, поэтому продавать ее она не собирается.