Маколей Калкин признался, что мечтает о детях





Маколей Калкин после встречи с Брендой Сонг стал серьезно относиться к жизни и к собственному здоровью. Еще в 2018 году он признался корреспондентам, что хочет иметь детей, но у них пока не получается. В недавней беседе с прессой он сообщил, что все так же не теряет надежду стать отцом, но попытки не успешны.Никто не знает, является ли проблема с зачатием следствием прошлого образа жизни актера или же это связано с другими причинами. Но Маколей Калкин понял, к чему может приводить разгульный образ жизни и бросил вредные привычки.