Маколей Калкин признался, что мечтает о детях
Маколей Калкин, актер, который исполнял главную роль в кинофильме «Один дома», признался, что мечтает о детях. Он уже 3 года в отношениях с актрисой Брендой Сонг, но день свадьбы они назначать пока не спешат.
Маколей Калкин после встречи с Брендой Сонг стал серьезно относиться к жизни и к собственному здоровью. Еще в 2018 году он признался корреспондентам, что хочет иметь детей, но у них пока не получается. В недавней беседе с прессой он сообщил, что все так же не теряет надежду стать отцом, но попытки не успешны.
Никто не знает, является ли проблема с зачатием следствием прошлого образа жизни актера или же это связано с другими причинами. Но Маколей Калкин понял, к чему может приводить разгульный образ жизни и бросил вредные привычки.
Маколей Калкин после встречи с Брендой Сонг стал серьезно относиться к жизни и к собственному здоровью. Еще в 2018 году он признался корреспондентам, что хочет иметь детей, но у них пока не получается. В недавней беседе с прессой он сообщил, что все так же не теряет надежду стать отцом, но попытки не успешны.
Никто не знает, является ли проблема с зачатием следствием прошлого образа жизни актера или же это связано с другими причинами. Но Маколей Калкин понял, к чему может приводить разгульный образ жизни и бросил вредные привычки.