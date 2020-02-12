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Маколей Калкин признался, что мечтает о детях

Маколей Калкин, актер, который исполнял главную роль в кинофильме «Один дома», признался, что мечтает о детях. Он уже 3 года в отношениях с актрисой Брендой Сонг, но день свадьбы они назначать пока не спешат.

Маколей Калкин после встречи с Брендой Сонг стал серьезно относиться к жизни и к собственному здоровью. Еще в 2018 году он признался корреспондентам, что хочет иметь детей, но у них пока не получается. В недавней беседе с прессой он сообщил, что все так же не теряет надежду стать отцом, но попытки не успешны.
Маколей Калкин признался, что мечтает о детях

Никто не знает, является ли проблема с зачатием следствием прошлого образа жизни актера или же это связано с другими причинами. Но Маколей Калкин понял, к чему может приводить разгульный образ жизни и бросил вредные привычки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 10:55

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