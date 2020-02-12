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Станислав Садальский: "Чем старше становлюсь, тем сильнее ощущаю, будто неведомая сила забирает у меня желание радоваться"

Станислав Садальский пожаловался на странице в Instagram, что чем старше он становится, тем сильнее ощущает, будто неведомая сила по крупице забирает у него желание радоваться. Также артист заявил, что обращать внимание на приятные мелочи у него нет ни сил, ни времени, ни желания.
Станислав Садальский: "Чем старше становлюсь, тем сильнее ощущаю, будто неведомая сила забирает у меня желание радоваться"

Станислав Садальский опубликовал фотографию, сделанную в одном из отелей Санкт-Петербурга. На кадре знаменитость одет в темно-красные брюки, черную футболку, рубашку и пуховик. Также артист показал спальню и зал своего номера. В комментарии он написал, что с возрастом у него появилось ощущение, будто какая-то сила по крупице забирает у него желание радоваться. Станислав Садальский добавил: "Зачастую нам, взрослым, уже просто лень доставлять себе счастье и радость, а обращать внимание на приятные мелочи нет ни сил, ни времени, ни желания".

Артист считает, что вместо надежды на чудо головы людей забиты различными новостями из телевизора или растущими ценами. Также знаменитость угнетает отсутствие снега, мрачное небо над головой и неулыбчивые лица на улицах. Подписчики согласились со словами Станислава Садальского и оставили множество лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:32

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