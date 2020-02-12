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Медики рассказали, как печень «предупреждает» о серьезном повреждении

Медики рассказали, что печень может «предупреждать» о серьезном ее повреждении. Одним из симптомов является зуд кожи.
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В соответствии с данными, которые собирали со всего мира, нарушения в работе печени располагаются на пятой строчке смертей от разных заболеваний. Стоит помнить о том, что печень чувствительна и часто подвергается разным патологиям. В связи с этим важно вовремя определить опасность и получить медицинскую помощь. Также доктора заявляют, что частая причина проблем с печенью заключается в нарушениях иммунной системы, дальше идет накопление жира, генетические факторы, инфекции и действия паразитов.

Довольно часто сигналами предупреждения начала болезней является сильная боль в животе, отеки, усталость, кожный зуд, темный цвет мочи, утрата аппетита, рвота, тошнота, желтизна кожи глаз, появление синяков. Чтобы диагностировать патологию, необходимо сдать биохимический анализ крови, пройти УЗИ органа, определить его размер, структуру, эластичность тканей. Также необходимо исследование анализа мочи на билирубин и биопсия. После обследований доктор сможет назначить лечение. Не стоит забывать, что при заболеваниях печени нельзя употреблять вредную пищу и напитки, стоит отдать предпочтение овощам, фруктам, не жирным сортам мяса, рыбы.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 10:21

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