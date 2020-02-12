"Муж просит публиковать больше снимков в купальнике": Звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь рассказала о своих увлечениях





Дарья Пынзарь на данный момент успевает не только вести свой блог в социальной сети Instagram, у нее есть свой интернет-магазин, который, по словам блондинки, занимает весомую часть ее жизни. Только недавно экс-участница проекта "Дом-2" закончила озвучивать хорорр с элементами триллера, который скоро появится на экранах, кроме того, как известно, блондинка успевает заниматься воспитанием двоих сыновей.Сама Дарья Пынзарь свое блогерство зависимостью не считает, хотя часто слышит это от окружающих. Звезда проекта "Дом-2" отмечает, она выкладывает снимки только под настроение, а встречаясь с подругами, вовсе не тянется за телефоном, чтобы опубликовать затем новую Stories. Из всей своей жизни поклонникам экс-проектантка показывает только 10% из нее.Примечательно, что и муж Дарьи Пынзарь, бизнесмен Сергей Пынзарь, поддерживает увлечения своей избранницы. Сама бизнеследи призналась, он часто просит ее больше публиковать снимки в купальниках, ведь их больше лайкают. Сама звезда показывает только те фото, которые ей хочется и когда хочется, не стараясь гнаться за модными веяниями.